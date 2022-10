ชมฟรี! รพ.เมดพาร์ค จัดดนตรีในสวนเบญจกิติ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (27 ตุลาคม 2565) โรงพยาบาล (รพ.) เมดพาร์ค แถลงเปิดตัวโครงการดนตรีในสวน หนึ่งในกิจกรรม ครบรอบ 2 ปี ที่เปิดให้บริการ นำเสนอการแสดงดนตรีชุดใหญ่โดยวงออเครสตร้า และศิลปินคุณภาพทั้งของไทย และสากล ภายใต้ชื่อ “Med Music in the Park” ณ แอมฟิเธียเตอร์ (Amphitheater) สวนเบญจกิติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ รพ. เมดพาร์ค กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของโรงพยาบาลในเดือนตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร รพ.เมดพาร์ค จะจัดดนตรีในสวนเบญจกิติ ซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขผ่านกิจกรรมดนตรีให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนทั่วไป สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ให้ทุกคนหลังจากที่ต้องเผชิญกับ ความเครียด อันเนื่องมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี

“นอกจากนี้ อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้สวนสาธารณะอย่างมีความรับผิดชอบ ในขณะที่ได้ชื่นชมธรรมชาติ ก็ควรต้องช่วยกันดูแลสวนด้วย ไม่ทิ้งขยะ หรือทำลาย สิ่งแวดล้อมใดๆ เราเชื่อว่าการจัด กิจกรรมดนตรีในสวน ยังเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรมการฟังดนตรีร่วมกัน เป็นการกระชับ ความสัมพันธ์อันดี ในหมู่เพื่อนฝูง ญาติมิตร และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ในการนี้ ต้องขอบคุณกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ให้การสนับสนุนให้ใช้สถานที่บริเวณแอมฟิเธียเตอร์ และอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยม” นพ.พงษ์พัฒน์ กล่าว

ด้าน น.ส.สุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า กทม.มีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันมอบความสุขสู่สังคมผ่านเสียงดนตรี เป็นการช่วยเสริมสร้างกิจกรรมดนตรีดีๆ ในสวนของ กทม.ได้เป็นอย่างดี การผนึกกำลังร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยผลักดันกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพิ่มความสุขให้ชาวกรุงเทพมหานคร และอยากให้สวนป่าเบญจกิติเป็นพื้นที่ผ่อนคลายและให้คนกรุงเทพฯ ได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่

ขณะที่ นางวิวรรณ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์อิมเมจ จำกัด กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทุกๆ ครั้งที่เคยจัดมา เพราะว่าครั้งนี้ได้นำเสนอศิลปินที่มีความหลากหลาย เกือบจะครบถ้วนในทุกด้านมารวมกันไว้เพื่อมอบความสุขแก่ชาวกรุงเทพฯ คอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมี 3 ช่วง นำเสนอทั้งเพลงแจ๊ส เพลงป๊อบ และเพลงจากภาพยนตร์ดังในอดีต โดยศิลปินคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดี รวมทั้งยังได้เชิญศิลปินชาวอิตาเลียนที่กำลังโด่งดังและมีชื่อเสียงอย่าง Patrizio Buanne มาร่วมร้องเพลงในงานนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ Med Music in the Park ครั้งนี้ เป็นฟรีคอนเสิร์ตนำเสนอเพลงสากลและเพลงไทย ในบรรยากาศสบายๆ ในสวนป่าอันร่มรื่น ประกอบด้วยศิลปินคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ Patrizio Buanne ศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน มียอดขายกว่า 10 ล้านแผ่น และเปิดการแสดงมาแล้วทั่วโลก คุณกบ เสาวนิตย์ นวพันธ์ Diva ชื่อดังของเมืองไทย คุณลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ นักร้องและนักแสดงมิวสิคัลคุณภาพที่มีผลงานมากมาย คุณเพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ ผู้ชนะการประกวด The Voice All Stars คนแรกของไทย Sunny Trio & Natt Buntita ที่กำลังโด่งดังในแนวเพลงแจ๊ส พร้อมด้วยวง RSU Orchestra เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดย รศ.เด่น อยู่ประเสริฐ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีหลายแขนง ที่จะมาสลับกันร้องและบรรเลงเพลง

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ รพ.เมดพาร์ค @medpark.thailand