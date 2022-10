ศูนย์จีโนมฯ เผยข้อมูล หลายประเทศเริ่มคลายกังวลการระบาดของโควิด-19 วันนี้ (30 ตุลาคม) ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดตสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ว่าหลายประเทศเริ่มคลายความกังวลเมื่อ องค์การอนามัยโลก, ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป, สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร และ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ได้อัพเดตสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เชื้อโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BQ.1 ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ อัพเดตสถานการณ์การระบาดของเชื้อโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย XBB ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการรุนแรง ทั้งนี้ ข้อความระบุว่า หลายประเทศเริ่มคลายความกังวลเมื่อองค์การอนามัยโลก (WHO), ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (the European Center for Disease Prevention and Control: ECDC), สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร (the United Kingdom’s Health Security Agency:HSA) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Centers for Disease Control and Prevention: U.S. CDC) ได้อัพเดตสถานการณ์การระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BQ.1 ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์อัพเดตสถานการณ์การระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB

WHO โดยหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของภารกิจโควิด-19 ดร.มาเรีย ฟาน เคอร์คอฟ ได้แถลงอัพเดตสถานการณ์การระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB และ BQ.1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

-WHO และภาคีทั่วโลกได้เฝ้าติดตามโอมิครอนกลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างใกล้ชิด พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของตัวอย่างส่งมาถอดรหัสพันธุกรรมที่ห้องปฏิบัติการทั่วโลกยังคงเป็นโอมิครอนสายพันธุ์ BA.5

-WHO และชาติสมาชิกพบว่าโอมิครอนซึ่งจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (variant of concern: VOC) ได้มีการกลายพันธุ์ไปมากกว่า 300 สายพันธุ์ย่อย ทำให้ WHO ได้เพิ่มหมวดใหม่ให้กับระบบติดตามโอมิครอนคือ “โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ควรเฝ้าติดตาม (Omicron subvariants under monitoring)” เช่น BQ.1 และ XBB เพื่อส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกได้ร่วมติดตามเฝ้าระวังโอมิครอนสายพันธุ์เหล่านี้เป็นพิเศษว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกหรือไม่เมื่อเทียบกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอื่น โดยหากพบว่าสายพันธุ์เหล่านี้ มีลักษณะพันธุกรรมจีโนมและสามารถก่อโรคที่รุนแรงต่างไปจากโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม WHO อาจพิจารณาตั้งชื่อเรียกใหม่

-จากการถอดรหัสพันธุกรรมโอมิครอนทั่วโลก WHO และเครือข่ายพบโอมิครอน 2 สายพันธุ์ย่อย “XBB” และ “BQ.1” ที่มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด (relative growth advantage) เหนือกว่าโอมิครอนทุกสายพันธุ์ในปัจจุบัน แต่ไวรัส 2 สายพันธุ์ย่อยดังกล่าวยังคงมีการแพร่ระบาดในระดับต่ำ (low level of circulation) กล่าวคือ เพิ่มจำนวนอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับโอมิครอน BA.5

-โอมิครอน XBB เป็นสายพันธุ์ลูกผสม (recombinant) ระหว่าง BA.2.10.1 และ BA.2.75 ในขณะที่โอมิครอน BQ.1 เป็นเหลนของ BA.5

-เป็นที่น่ายินดีที่ทั่วโลกยังไม่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน XBB หรือ BQ.1 ที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างไปจากโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม เช่น BA.1, BA.2, BA.4 และ BA.5 อย่างมีนัยสำคัญ

-แต่ WHO มิได้ประมาทยังคงร่วมมือกับชาติสมาชิกเฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของโอมิครอนทุกสายพันธุ์ย่อยอย่างใกล้ชิดต่อไป

-WHO เน้นย้ำว่าการตรวจวินิจฉัยด้วย ATK, PCR, และการถอดรหัสพันธุกรรมยังคงดำเนินการได้เป็นปกติกับโอมิครอน BQ.1 และ XBB

-วัคซีนยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมในการป้องกันการติดเชื้อที่เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตกับบรรดา “โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ควรเฝ้าติดตาม (Omicron subvariants under monitoring) BQ.1 และ XBB ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (the European Center for Disease Prevention and Control: ECDC) และ สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร (the United Kingdom’s Health Security Agency: HSA) แสดงข้อมูลตรงกันว่าจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เริ่มลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณร้อยละ 2

ดร.แมรี แรมซีย์ (Mary Ramsay) ผู้อำนวยการ HSA กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ลดลงชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของประเทศที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างนั้น มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึง 10 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เธอเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งนอนใจ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยต่างๆ อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน

ดร.อเล็กซ์ เซลบี้ (Alex Selby) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้คำนวณอัตราการเพิ่มจำนวนของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยต่างๆ และจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวใน รพ. และเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 ในอังกฤษ คาดการณ์ (จากการคำนวณ) ว่าจากนี้จนถึงปลายปี 2565 “ไม่น่าจะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ในอังกฤษ)” จากโอมิครอน เพราะในขณะนี้ดูเหมือนสายพันธุ์ย่อยที่ก้าวร้าวที่สุด (BQ.1.1, XBB.1 …) มีการเพิ่มจำนวนอย่างช้าๆ ในขณะที่โอมิครอน BA.5 ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Centers for Disease Control and Prevention: U.S. CDC) รายงานว่า สัดส่วนโอมิครอน BA.5 และ BA.4.6 ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ ร้อยละ 49.6 และร้อยละ 9.6 ในขณะที่ BQ.1 และ BQ.1.1 เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นร้อยละ 14 และร้อยละ 13.1 ตามลำดับ โดยจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวใน รพ. และเสียชีวิตจากการติดเชื้อโอมิครอนมิได้เพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอน และโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB ประจำสัปดาห์ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง