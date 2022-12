‘หมอธีระ’ หวั่นสายพันธุ์ BQ.1.1 ระบาดในไทย และอาจทำให้การติดเชื้อเพิ่ม แนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ข่าวที่เป็นที่สนใจกันมากตอนนี้คือ การเกิดการระบาดแบบ superspreading event ซึ่งเกิดขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปี 2022 ของสมาคมภูมิคุ้มกันวิทยาของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Annual scientific meeting of the Australian and New Zealand Society of Immunology) ซึ่งจัดที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา