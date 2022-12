9 ธ.ค.นี้ กต.-สธ.-สปสช. จัดงานรณรงค์วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล

วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” หรือ International Universal Health Coverage Day (UHC Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้นานาประเทศร่วมกันผลักดันให้ประชากรโลกเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยในปีนี้ เป็นการรณรงค์ในประเด็น “สร้างโลกอย่างที่เราอยากจะให้เป็น สร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน” (International Universal Health Coverage Day 2022: Build the World We Want: A Healthy Future for All) มุ่งกระตุ้นเพื่อให้นานาประเทศเร่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้บรรลุภายในปี 2573 หรือ UHC 2030 สู่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ทั้งนี้ นพ.จเด็จ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมผลักดันให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงร่วมจัดงานรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ สปสช.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ Thai PBS World จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ปี 2565

“สำหรับในปีนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เรียนรู้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยเพื่อขับเคลื่อนในระดับอาเซียน” ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าจะเป็นเวทีเสวนาเรื่อง จากงานวิจัยสู่ภาพจริง from theory to reality focusing on health expenditure การลงทุนด้านสุขภาพของรัฐ ประโยชน์ต่อครัวเรือนไทย และการลดความยากจน ไม่ใช่แค่สิทธิประโยชน์ครอบคลุม แต่ต้องมีความคุ้มค่าและเข้าถึงได้” นพ.จเด็จ กล่าวและว่า ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย จะมีเวทีอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “20 ปีหลักประกันสุขภาพไทย ข้อจำกัดและความท้าทายของประเทศไทย” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเชิญนักการทูตจากนานาประเทศเข้าร่วม โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) กระทรวงสาธารณสุข, Dr.Olivia Nieveras รักษาผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล Mr.Suzuki Kazuya หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ประเทศไทย Japan International Cooperation Agency (JICA) และ น.ส.ภัสธนมนท์ สินสวัสดิ์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ ประเทศไทย (IFMSA-Thailand)

นอกจากนี้ เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในงานนี้ สปสช.ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลสำเร็จหลักประกันสุขภาพไทย และความท้าทายในทศวรรษต่อไป” ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์การดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

“จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รับรองให้วันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล จนถึงวันนี้ได้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ได้มีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อดูแลประชากรในประเทศให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยที่ผ่านมามีผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานที่ไทย ทั้งนี้การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง” นพ.จเด็จ กล่าว