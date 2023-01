เปิด 5 ประเทศติดโควิดสูงสุด “หมอธีระ” เตือนจับอาการตัวเองหลังฉลองปีใหม่

เปิด 5 ประเทศติดโควิดสูงสุด “หมอธีระ” เตือนจับอาการตัวเองหลังฉลองปีใหม่อย่าวางใจแนะตรวจ ATK ต่อเนื่อง 3 วัน

เมื่อวันที่ 2 มกราคม นพ.ธีระ วรธนารัตน์ สํานักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดทั่วโลก โดยมีรายละเอียดว่า “เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 232,270 คน ตายเพิ่ม 532 คน รวมแล้วติดไป 665,020,868 คน เสียชีวิตรวม 6,697,458 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และฝรั่งเศส

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 97.08 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 93.6

…นโยบายประเทศต่างๆ เกี่ยวกับคนที่เดินทางจากจีน

ล่าสุดประเทศโมร็อกโก ประกาศแบนเป็นประเทศแรก ด้วยเหตุผลเรื่องการระบาดในจีนที่มีจำนวนมาก

…ปัญหาด้านความจำในกลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19

Miskowiak KW และคณะ จากประเทศเดนมาร์ก ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารทางการแพทย์ Journal of Affective Disorders เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาทำการประเมินในผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิก Long COVID จำนวน 194 คน ซึ่งเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนเฉลี่ย 7 ± 4 เดือน โดย 91 คนติดเชื้อแล้วต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และ 103 คน ไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่า มีถึง 44-53% ที่มีปัญหาด้านความคิดความจำ (cognitive impairment) โดยมีการตรวจพบทั้งเรื่องความจำในระหว่างการทำงาน รวมถึงปัญหาในการจัดการและตัดสินใจ ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด

ทั้งกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วนอนรักษาในโรงพยาบาล และกลุ่มที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนั้น ต่างก็ประสบปัญหาด้านความคิดความจำในลักษณะเดียวกัน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสมรรถนะในการใช้ชีวิตและการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้างต้นพบบ่อยขึ้นในกลุ่มสูงอายุ มีโรคประจำตัว หรือติดเชื้อจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

…สถานการณ์ของไทยเราในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด

หลังเดินทางท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ ไปร่วมกิจกรรมรื่นเริงปีใหม่ที่ผ่านมา ควรประเมินความเสี่ยงของตนเอง สังเกตอาการผิดปกติ หากไม่สบาย ควรตรวจ ATK ด้วยตนเองทันที ถ้าเป็นบวก แปลว่าติดเชื้อ จำเป็นต้องแยกตัวจากคนอื่น 7-10 วัน จนกว่าอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ และตรวจซ้ำได้ผลลบ แต่หากไม่สบาย ตรวจได้ผลลบ อย่าเพิ่งวางใจ ให้ตรวจซ้ำอย่างน้อย 3 วันติดกัน เพราะอาจเป็นผลลบปลอมได้

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

อ้างอิง

Miskowiak KW et al. Cognitive impairments among patients in a long-COVID clinic: Prevalence, pattern and relation to illness severity, work function and quality of life. J Affect Disord. 28 December 2022.