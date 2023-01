“หมอธีระ” เผย US FDA ไฟเขียวใช้วัคซีนแบบ Bivalen ให้ชาวมะกัน แทนรุ่นดั้งเดิม ชี้ลดรุนแรงได้16เท่า

“หมอธีระ” เผย US FDA มีมติใช้วัคซีนแบบ Bivalen เป็นองค์ประกอบหลักให้ ปชช.มะกัน แทนวัคซีนรุ่นดั้งเดิมเข็มแรก-เข็มกระตุ้น ระบุสามารถลดเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 16 เท่า และลดเสี่ยงเสียชีวิตได้ 13 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 147,330 คน ตายเพิ่ม 744 คน รวมแล้วติดไป 674,168,661 คน เสียชีวิตรวม 6,753,161 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.72 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 82.39

…Update การประชุมของ US FDA

เมื่อคืนนี้มีการประชุมสำคัญเกี่ยวกับแผนการให้วัคซีนแก่ประชาชนของคณะกรรมการ VRBPAC

ประชุมกันถึงเกือบหกโมงเย็นของอเมริกา หรือหกโมงเช้าของไทยวันนี้

สาระสำคัญที่เกิดขึ้นคือ กรรมการโหวต 21:0 เห็นด้วยกับการใช้วัคซีนแบบ Bivalent (มีสายพันธุ์ดั้งเดิมร่วมกับสายพันธุ์ BA.4/5) เป็นองค์ประกอบหลักสำหรับวัคซีนที่ให้แก่ประชาชนในอเมริกา โดยจะใช้แทนวัคซีนรุ่นดั้งเดิมตั้งแต่เข็มแรกไปจนถึงเข็มกระตุ้น

โดยมีการนำเสนอข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน Bivalent นั้นจะสามารถลดเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 16 เท่า และลดเสี่ยงเสียชีวิตได้ 13 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน

และคนที่ได้วัคซีน Bivalent นั้น จะลดเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 3 เท่า และลดเสี่ยงเสียชีวิตได้ 2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแต่ไม่ได้รับวัคซีน Bivalent เป็นเข็มกระตุ้น

อีกประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุมคือ การหารือเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนในอนาคตว่าจะทำอย่างไร ทั้งนี้มีการร่างข้อเสนอเพื่อพิจารณาตามที่มีข่าววันก่อนว่าจะเสนอให้ฉีดปีละครั้งสำหรับคนที่เคยได้วัคซีนครบมาก่อน (ภาพที่ 1) แต่สรุปว่ายังไม่มีการฟันธง และคาดว่าทาง VRBPAC จะให้ทาง the Advisory Committee on Immunization Practices ของ US CDC พิจารณาอีกที

ความเคลื่อนไหวข้างต้น สะท้อนให้เราเห็นว่าวัคซีน Bivalent นั้นจะเป็นเครื่องมือป้องกันหลักที่จะได้รับการใช้ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และอนาคตจะมีการปรับปรุงวัคซีนตามสายพันธุ์ย่อยที่คาดการณ์ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ที่ระบาด ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นในระยะยาวนั้นยังไม่มีความชัดเจน จำเป็นต้องติดตามกันต่อไป

…อัพเดต Long COVID

Landry M และคณะจากมหาวิทยาลัย George Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ Emerging Infectious Diseases ฉบับมีนาคม 2566ศึกษาตั้งแต่กรกฎาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 ในกลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยจำนวน 1,338 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 พบว่ามีผู้ที่ประสบปัญหา Long COVID กว่าหนึ่งในสาม (36%)

ปัญหา Long COVID พบมากในกลุ่มคนที่ติดเชื้อแบบมีอาการ และ/หรือมีหลายอาการ, คนที่มีโรคประจำตัว, เพศหญิง, คนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ, คนที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบมาก่อน นอกจากนี้ยังพบว่า การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจนครบ จะช่วยลดเสี่ยง Long COVID ได้ราวครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน

…สำหรับไทยเรา

การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ระหว่างใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

