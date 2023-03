กรมจัดหางานเผยส่งออกคนไทยอีกเกือบ 300 คน บินเกาหลี- อิสราเอล ทำงานถูก กม.

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่แรงงานไทย จำนวน 241 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตามโครงการ EPS และภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Advertisment

นายไพโรจน์ เปิดเผยว่า ในปี 2566 ประเทศไทยได้โควต้าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้ จำนวน 4,400 คน โดยปีนี้ดำเนินการจัดส่งไปแล้ว 1,697 คน แยกเป็น ประเภทงานภาคอุตสาหกรรม 1,061 คน ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 163 คน ภาคการก่อสร้าง 176 คน และเป็นแรงงานที่ได้รับการจ้างงานซ้ำ (Re-Entry) 297 คน

Advertisement

“สำหรับแรงงานไทยที่ผ่านการอบรมในวันนี้ เป็นแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ และรัฐอิสราเอล รวมจำนวนทั้งสิ้น 241 คน แยกเป็น เดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers: EPS) ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรปศุสัตว์ จำนวน 133 คน และภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) จำนวน 108 คน” นายไพโรจน์ กล่าว

Advertisement

อธิบดี กกจ. กล่าวว่า สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จะได้ทราบวิธีเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ข้อปฏิบัติขณะเดินทางไปทำงาน การอยู่ร่วมกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานในต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับงาน สัญญาจ้างงาน สภาพการจ้างงาน การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารและจัดการรายรับ รายจ่าย รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี และกฎหมายของประเทศที่จะไปทำงาน เป็นต้น ซึ่งการอบรมคนหางานเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่แรงงานทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องเข้าร่วม หากทุกคนนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรุ่นต่อๆ ไป ไม่เกิดปัญหาและมีจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี

“ผมขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี คือ 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางาน (กกจ.) จัดส่ง 3.เดินทางด้วยตัวเอง 4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานในต่างประเทศ และ 5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ เพราะจะทำให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อน ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” นายไพโรจน์ กล่าว