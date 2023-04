อนามัยโลกยกย่อง “นพ.สุวิทย์” โดดเด่นสร้างระบบสาธารณสุขเข้มแข็งในไทย

วันนี้ (18 เมษายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ประกาศมอบรางวัล Award for the Heroes of Public Health ประจําปี ค.ศ.2023 ให้แก่ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการต่างประเทศ) ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งในประเทศไทย โดยมี น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา

สำหรับการได้รับรางวัลดังกล่าวของ นพ.สุวิทย์ เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทนําและสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก และความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและหุ้นส่วนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

ทั้งนี้ WHO SEARO ได้มอบรางวัล Award for the Heroes for Public Health เป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ผลงานเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในภูมิภาค ซึ่งนอกเหนือจาก นพ.สุวิทย์แล้ว WHO SEARO ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ Dr. Virna Maria Gusmao dos. Reis Martins จากประเทศติมอร์-เลสเต และ Dr. G. Nageswara Rao จากประเทศอินเดียด้วย