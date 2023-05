ปลัด สธ.ถกเตรียมจัดเวที PMAC 2024 ภูมิรัฐศาสตร์ ความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคขัดแย้ง

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยจากเมืองมงเทรอ สมาพันธรัฐสวิส ว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด สธ.ได้เป็นผู้แทน สธ.เข้าร่วมการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 (Prince Mahidol Award Conference: PMAC 2024)

Advertisment

ร่วมกับคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศที่ร่วมจัดประชุม PMAC 2024 เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) The Rockefeller Foundation และ Chatham House เป็นต้น

Advertisement

นพ.โอภาส กล่าวว่า การประชุม PMAC มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้ง เพื่อให้การประชุมเกิดผลกระทบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริง โดยการประชุม PMAC 2024 จะจัดขึ้นวันที่ 22-27 มกราคม 2567 ในหัวข้อหลัก “ภูมิรัฐศาสตร์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งความขัดแย้ง” (Geopolitics and Health Equity in an Era of Polycrises) ซึ่งการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 เป็นการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดประชุมหัวข้อย่อยต่างๆ รวมทั้งพิจารณากิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุม PMAC 2024