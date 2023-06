ปลัด สธ. เปิดประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 15 การพยาบาลชุมชน : การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต (Community nurses : Change and challenges in the next normal) พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติพยาบาลชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 4 รางวัล ระดับภาค 9 รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเขต 24 รางวัล จัดโดย ชมรมพยาบาลชุมชน รพศ./รพท.แห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองการพยาบาล สำนักงานปลัด สธ. และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

นพ.โอภาสกล่าวว่า ในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทีมพยาบาลชุมชน ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลทุกระดับ ถือเป็นทีมงานด่านหน้าด้านสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งการทำงานด้านสุขภาพจากนี้ไป จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการทำงานและการให้บริการประชาชน และมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับทั้งในโรงพยาบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด และเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิชาการด้านการพยาบาลชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติ เพื่อใช้ต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่บริการ

“สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำผลงานวิชาการและพัฒนาวิจัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้านวิชาการของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนทุกระดับและสร้างความเข้มแข็งของทีมพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยมีพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม จำนวน 600 คน” นพ.โอภาสกล่าว