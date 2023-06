หัวหน้า WHO FCTC ชม สสส.ขับเคลื่อนคุมยาสูบในปท.มีประสิทธิภาพ ลดอัตราบริโภคเหลือ17%

หัวหน้า WHO FCTC ชม สสส.ขับเคลื่อนคุมยาสูบใน ปท.มีประสิทธิภาพ ลดอัตราบริโภคเหลือ 17%

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “การประเมินความต้องการเพื่อการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) ในประเทศไทย”

นำโดย ดร.เอเดรียนา บลังโก มาร์กิโซ หัวหน้าสำนักเลขาธิการอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

ดร.เอเดรียนากล่าวว่า สสส.เป็นองค์กรสำคัญของประเทศไทยและระดับสากล โดยเป็นกลไกสำคัญในการจุดประกาย สาน เสริมพลัง และสนับสนุนการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนมา กว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งการเยือนไทยในครั้งนี้ของ WHO-FCTC เพื่อทบทวนกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยและประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) ทั้งด้านวิชาการและการเงิน ให้เกิดข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินการของไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส.ได้ขับเคลื่อนการทำงานควบคุมยาสูบร่วมกันกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการลดอัตราการบริโภคยาสูบจากร้อยละ 25.5 ในปี 2544 เป็น ร้อยละ 17.4 ในปี 2564 มีอัตราภาษียาสูบเทียบกับราคาขายปลีกในระดับสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง มีการห้ามการนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มอายุขั้นต่ำในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นอย่างน้อย 20 ปี นอกจากนี้ ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่บังคับใช้บรรจุภัณฑ์บุหรี่ซองเรียบ การประชุมทวิภาคีครั้งนี้ จึงมีความสำคัญในการ แลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทและบทเรียนความสำเร็จการของการทำงานควบคุมยาสูบของ สสส.และภาคีเครือข่าย ตลอดจนการเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อการบรรลุกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

น.ส.บังอร ฤทธิภักดี ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) กล่าวว่า SEATCA ได้ร่วมกับ สสส.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลนานาชาติด้านระบบการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบ Online (หรือ Resource Hub on Sustainable Financial Mechanism for Health Promotion) ตามที่อยู่ (URL) http://HPFHub.info โดยประมวล และสังเคราะห์ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และบทเรียน จาก สสส.องค์การอนามัยโลก และองค์กรลักษณะคล้าย สสส.ในประเทศต่างๆ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศที่สนใจ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ “นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” (Fellowship : Innovative Financing For Health Promotion) มุ่งส่งเสริมศักยภาพประเทศกำลังพัฒนา 10 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อการผลักดันกฎหมายจัดตั้งกลไกการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนโดยมี สสส.ไทย เป็นต้นแบบสำคัญ