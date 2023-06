สธ.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ที่ สปป.ลาว พร้อมหนุนพัฒนาสาธารณสุขในภูมิภาค

วันนี้ (19 มิถุนายน 2566) นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Health Development หรือ SOMHD) ครั้งที่ 17 และการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศบวก 3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้), อาเซียนกับจีน, อาเซียนกับเกาหลีใต้ และอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 5 การประชุม ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแบบพบหน้ากันครั้งแรกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีวาระการประชุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นประเทศนำการขับเคลื่อน (Lead country) คือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ “ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม” (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) ซึ่งมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการระหว่างการประชุม ASEAN Summit ในปี 2562 ที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน โดยศูนย์ฯ ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ผู้แทนไทยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และอยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงระหว่างศูนย์ ACAI กับประเทศไทย ในฐานะเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ

นอกจากนี้ ผู้แทนไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานในวาระที่สำคัญ อาทิ การจัดการภัยพิบัติ การขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความร่วมมือด้านวัคซีน เครือข่ายระบาดวิทยา และการแพทย์แผนดั้งเดิม ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้รับผิดชอบหลัก โดย รพ.ณรงค์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แสดงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานของแผนงาน (Cluster) ทั้ง 4 แผนงาน ภายใต้ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ (Promoting healthy lifestyles) การตอบโต้ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ (Responding to all hazards and emerging threats) การสร้างเสริมระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ (Strengthening health system and access to care) และการส่งเสริมอาหารปลอดภัย (Ensuring food safety) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนงานและการดำเนินงานความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขอาเซียนและการตอบโต้โรคโควิด-19 ของภูมิภาค

ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุม มีวาระครั้งละ 2 ปี ในปี 2566 สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพและทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากติมอร์เลสเตเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์เป็นครั้งแรก หลังจากที่อาเซียนยอมรับในหลักการ ในการรับติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศที่ 11