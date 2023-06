ปลัด สธ.นำนักบริหารระดับสูงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ ถกความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย

วันนี้ (27 มิถุนายน 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการบริหาร การบริการและวิชาการ โดยในด้านการบริหาร วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ.จึงได้จัดทำหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและเตรียมความพร้อมให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ให้เป็นนักบริหารที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยในช่วงวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566 ได้นำคณะนักบริหารระดับสูง สธ. จำนวน 42 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด สธ. 36 คน และสังกัดหน่วยงานอื่น 6 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของหน่วยงานด้านสุขภาพ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศไทยเป็นอย่างดี

Advertisment

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สธ.หลายประเด็น อาทิ การบริหารจัดการโรงพยาบาล ของ Australian Commission on Safety and Quality in Health Care รัฐนิวเซาท์เวลส์ นครซิดนีย์ ถือเป็นหน่วยงานด้านระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย, การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของระบบสุขภาพ ที่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ นำมาปรับปรุง กำหนดคำแนะนำ และกำกับติดตาม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ รวมถึงการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ สธ.ไทยกำลังดำเนินการอยู่” นพ.โอภาส กล่าว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ช่วยปลัด สธ. และ ดร.สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จะร่วมหารือกับ Professor Brendan Murphy, Secretary of the Department of Health and Aged Care เครือรัฐออสเตรเลีย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง สธ.กับ กระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย โดยเฉพาะการพัฒนานักบริหาร และการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกันด้วย