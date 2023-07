ศูนย์จีโนมฯ ชี้จุลินทรีย์ในลำไส้ผู้ป่วย “อัลไซเมอร์” ต่างจากคนสุขภาพดี แนะวิธีป้องกัน

ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University School of Medicine) ในสหรัฐอเมริกา พบความแตกต่างของบรรดาจุลชีพในลำไส้ของกลุ่มคนที่พบสมองเสื่อมด้วยการสแกนสมอง “ก่อนแสดงอาการ” และ “หลังแสดงอาการ” อัลไซเมอร์ เปรียบเทียบกับบุคคลที่มีสุขภาพดี โดยตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหัวข้อ ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในลำไส้อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคอัลไซเมอร์ได้ก่อนแสดงอาการ (Gut microbiome composition may be an indicator of preclinical Alzheimer’s disease) ในวารสาร Science Translational Medicine ( https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abo2984