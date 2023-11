รพ.มะเร็งอุดรธานี ใช้ ‘โทโมเทอราปี’ ฉายแสงรักษา เครื่องแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์มีการขับเคลื่อนนโยบาย สธ.ประเด็นมะเร็งครบวงจร เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็ง และเป็นการสนับสนุนการดูแล รักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย

โดยยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศเฉพาะทางแบบองค์รวม มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ให้เกิดการแพทย์ที่สมคุณค่า ปัจจุบันโรงพยาบาล (รพ.) มะเร็งอุดรธานี ในสังกัดกรมการแพทย์มีเทคโนโลยีด้านการรักษาที่ทันสมัย ในการให้บริการกับประชาชนที่ทั่วถึง เพิ่มความเท่าเทียมและเชื่อมั่นแก่ภูมิภาค

ด้าน เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า รพ.มะเร็งอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รับผิดชอบการให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครอบคลุมเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8 ปัจจุบันได้ดำเนินการตามนโยบาย สธ. ประเด็นมะเร็งครบวงจร โดยมีเทคโนโลยีเครื่องฉายแสงโทโมเทอราปี (Tomotherapy) ที่ทันสมัย ซึ่งรุ่นนี้เป็นเครื่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษามะเร็งก้อน เพื่อหวังผลหายขาด ทดแทนการผ่าตัด ในกรณีที่ขาดแคลนศัลยแพทย์เฉพาะทาง หรือสภาพผู้ป่วยไม่พร้อมจะผ่าตัด ตลอดจนรองรับการให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภาคอินโดจีน และการพัฒนาเมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ในอนาคต

นพ.ธราธร ตุงคะสมิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา รพ.มะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า เครื่องฉายแสงโทโมเทอราปีสามารถเปิดระบบติดตามพิกัดตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างการรักษาทำให้การฉายรังสีมีความแม่นยำ ทดแทนการผ่าตัดได้ มีผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy : IMRT) สามารถเข้ารับบริการด้วยเครื่องโทโมเทอราปีได้ตามสิทธิการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

“นอกจากนี้ ยังได้ทำวิจัยในประเด็นการฉายรังสี SBRT หรือรังสีร่วมพิกัดพร้อมการติดตามการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ : ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Stereotactic body radiation therapy (SBRT) with real-time motion tracking (Synchrony®) and helical kilovoltage image-guided in Radixact system:The first experience in South-East Asia) จากการศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง 10 คน พบว่า รพ.มะเร็งอุดรธานีประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยเทคนิค SBRT ด้วยเครื่องฉายรังสีโทโมเทอราปี ซึ่งเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการกำหนดเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้” นพ.ธราธรกล่าว