‘ภูเก็ต’ นำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย 30 โรงแรมร่วมป้องกันเชื้อโนโรไวรัส-ลีจิโอเนลลาในน้ำ

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) ที่โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จ.ภูเก็ต นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2566 กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุของโรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลัน และเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) สาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวทุกภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สธ.ประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน หรือ ควิกวิน (Quick Win) 100 วัน โดยจะทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคต่างๆ และได้จัดตั้ง “Safety Phuket Island Sandbox” นำร่องที่ จ.ภูเก็ต เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

นพ.ยงยศ กล่าวว่า สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต รับผิดชอบเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ผู้ประกอบการโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรม ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ฉายา “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงาม โดยเฉพาะหาดทราย อาหารทะเล โดยมีสินค้าและโรงแรมที่พัก สปา ร้านค้า ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานและมีความสะดวกสบาย ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ต้องการเดินทางไปสัมผัส

“หากย้อนไปช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.ภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 4.4 แสนล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และในปี 2565 พบว่า มีนักท่องเที่ยวกลับมา 4.83 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 166,770 ล้านบาท” นพ.ยงยศ กล่าว

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ขยายการให้บริการตรวจเฝ้าระวังเชื้อโนโรไวรัส และเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรม เพิ่มอีก 15 แห่ง และจะมีการตรวจติดตามเฝ้าระวังในโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ในปี 2566 ทั้ง 15 แห่งด้วย รวม 30 แห่ง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

“นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ โดยใช้มาตรการบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งที่น่าจะเป็นรังโรค รวมทั้งการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ รักษาอุณหภูมิของน้ำและใส่สารชีวฆาต (biocides) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้รักษาความสะอาดระบบน้ำร้อน น้ำเย็น และรักษาระดับอุณหภูมิน้ำร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และน้ำเย็นต่ำกว่า 20 องศาฯ หรือเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ของกรมวิทยาศาสตร์ฯ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรม ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ของประเทศ” นพ.ยงยส กล่าวและว่า ผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ และ จ.พังงา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต โทร.0 7660 0119-21

ด้าน นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมใน จ.ภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมใน จ.ภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการ สมาคมโรงแรมภาคใต้ สมาคมโรงแรมภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต อ.กระทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ภูเก็ต ผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงแรมที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนด และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลา พร้อมเครื่องหมายรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ 1.โรงแรม Banyan Tree Phuket 2.โรงแรม Beyond Patong 3.โรงแรม Phuket Orchid Resort and Spa 4.โรงแรม Beyond Resort Karon 5.โรงแรม Pamookkoo Resort 6.โรงแรม The Royal Paradise Hotel & Spa 7.โรงแรม Dusit Thani Laguna Phuket

8.โรงแรม Sawaddi Patong Resort & Spa by Tolani 9.โรงแรม Renaissance Phuket Resort and Spa 10.โรงแรม Katathani Phuket Beach Resort 11.โรงแรม Rawai Palm Beach Resort 12.โรงแรม The Nai Harn Phuket 13.โรงแรม The Front Village Hotel 14.โรงแรม The Village Resort & Spa และ 15.โรงแรม Holiday Inn Resort Phuket