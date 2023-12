จุฬาฯ จับมือนักวิจัยยุโรป เปิดตัว ‘แว่นเสมือนจริง’ ตัวช่วยผู้สูงวัยฝึกการทรงตัว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะพันธมิตรนักวิจัยจากทวีปยุโรป ได้แก่ กรีซ สหราชอาณาจักร เยอรมนี โปตุเกส อิตาลี สเปน เอสโตเนีย เซอร์เบีย และ คณะพันธมิตรนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงเปิดตัวแว่นเสมือนจริง ตัวช่วยฝึกการทรงตัวผ่านการกระตุ้นหูชั้นใน AR for Vestibular Rehabilitation ครั้งแรกในเอเชีย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตัวแทนคณะพันธมิตรนักวิจัยจากทวีปยุโรป และ คณะพันธมิตรนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และแพทย์เฉพาะทางด้านโสตประสาทวิทยา ประจำคลินิกการได้ยินและการทรงตัวขั้นสูง รพ.จุฬาฯ เข้าร่วม

โดยแว่น AR ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วย Hologram ลดอาการเวียนหัว หกล้มด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านระบบทางไกล (Telemedicine) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “TeleRehabilitation of Balance clinical and economic Decision Support System” รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป European Health and Digital Executive Agency ภายใต้อำนาจของ the European Commission

Advertisement

รศ.นพ.ฉันชาย กล่าวว่า จุฬาฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก มีปณิธานที่จะสร้างคน สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างเสริมสังคมไทยให้ก้าวไกลในสังคมโลก พร้อมที่ยกระดับมาตรฐานการสร้างคน สร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยมีการลงทุนในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อสังคม ให้ออกไปรับใช้สังคมด้วยงานวิชาการที่มีความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดตัวแว่นเสมือนจริง ตัวช่วยฝึกการทรงตัวผ่านการกระตุ้นหูชั้นใน AR for Vestibular Rehabilitation ครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งเป็นการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านเทคโนโลยี Augmented reality หรือ AR เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการทรงตัว รวมทั้งช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง รองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

“นับว่า โครงการวิจัยนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างระบบการดูแลสังคมผู้สูงอายุจากหลายประเทศ ทั้งในทวีปยุโรป และประเทศไทย ร่วมกับศาสตร์แห่งการวิจัยที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี และมีอายุยืนนาน ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือของพันธมิตรนักวิจัยประเทศไทยและทวีปยุโรป เพื่อนำสู่การนำไปใช้งานได้จริง รวมทั้งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป สมดั่งปณิธานของจุฬาฯ ที่ว่า Innovations for Society” รศ.นพ.ฉันชาย กล่าว



ด้าน พญ.นัตวรรณ กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวมีเพิ่มมากขึ้น การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเป็นอย่างมาก โดยการออกกำลังกายสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การออกกำลังกายที่บ้าน ทำให้สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก และทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ เป็นต้น แต่ยังมีทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม คือ การออกกำลังกายที่จัดตั้งขึ้นในแหล่งชุมชน

“สำหรับป้องกันการพลัดตกหกล้ม หรือการออกกำลังกายลดเวียนหัว ที่คลินิกการได้ยินและการทรงตัวขั้นสูง รพ.จุฬา จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความจำบกพร่องเล็กน้อย (MCI) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะมีโอกาสหกล้ม และในผู้สูงอายุที่มีอาการเวียนศีรษะเรื้อรัง มีแนวโน้มที่จะพบปัญหาด้านการทรงตัวอีกด้วย ปัญหาการทรงตัวและการเดิน ส่วนใหญ่จะมีผลมาจากระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นในร่วมกับระบบการมองเห็น และระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ เมื่อมีความผิดปกติของระบบการทรงตัวในหูชั้นในเกิดขึ้น จึงทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและส่งผลกระทบต่อการทรงตัวและการเดิน ดังนั้น โปรแกรมการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล จะช่วยลดอาการ หรือความรู้สึกเหล่านี้ได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านทรงตัวได้อีกด้วย แต่ทว่าโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสูง” พญ.นัตวรรณ กล่าว

พญ.นัตวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่ทำให้คณะพันธมิตรนักวิจัยจากทวีปยุโรปและประเทศไทย ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายด้วย Hologram ลดเวียนหัวหกล้มด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านระบบทางไกล โดยสามารถออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านเทคโนโลยี Augmented reality (AR) เพื่อจำลองสถานการณ์ฝึกการเรียนรู้ผ่านเกมในแต่ละระดับ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนความยาก-ง่ายได้ตามความเหมาะสม และจะมีคำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างละเอียด รวมทั้งยังมีเซนเซอร์สำหรับติดตาม และบันทึกผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาผ่านระบบทางไกล

“ดังนั้น โปรแกรมการออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นนี้ จะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการทรงตัวให้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีอายุยืนนาน เพื่อรองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” พญ.นัตวรรณ กล่าว