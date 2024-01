ชัชชาติ อยากสมัครด้อมผู้ว่าฯ ‘ลดเหลื่อมล้ำ’ ดีลโยโกฮามา ซุ่มทำแผน ‘ลดก๊าซเรือนกระจก’

ชัชชาติ ดีล ‘โยโกฮามา’ ซุ่มทำแผน ‘ลดก๊าซเรือนกระจก’ อยากสมัครเครือข่ายผู้บริหารเมือง ‘ลดเหลื่อมล้ำ’

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มกราคม ที่ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายโทรุ ฮาชิโมโต ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้แทนจากเมืองโยโกฮามา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหนังสือ VERY BANGKOK : IN THE CITY OF THE SENSES เป็นของที่ระลึก

สำหรับประเด็นการสนทนาในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดงาน “Circular Economy for Decarbonized City” ณ กรุงเทพมหานคร ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงของเมืองโยโกฮามาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมงาน พร้อมเปิดตัวแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Energy Action Plan) ในคราวเดียวกัน และการจัดการประชุมของผู้บริหารระดับสูงโดยเชิญผู้นำเมืองที่เข้าร่วมโครงการ OECD Champion Mayors เข้าร่วมการประชุม ณ เมืองโยโกฮามา ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 รวมถึงความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ City-to-City Collaboration for Zero-Carbon Society

Advertisement

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ City-to-City Collaboration for Zero-Carbon Society โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น (MOEJ) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Energy Action Plan) โดยคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอแนวทางกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร ตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ โดยกำหนดมาตรการหลักในแต่ละด้าน เพื่อดำเนินมาตรการ/โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและภาคเอกชน ได้แก่

1. ด้านพลังงาน ประกอบด้วย การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การปรับปรุงระบบแสงสว่าง การปรับปรุงระบบทำความเย็น การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. ด้านขนส่ง ประกอบด้วย การเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ การใช้ยานยนต์มลพิษต่ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ

นอกจากนี้ นายชัชชาติ ยังได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครสมัครเข้าร่วมโครงการ Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจากทั่วโลก ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการของเมืองใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. Financing of Inclusive Growth 2. A Just Transition in Response to Climate Change 3. Affordable Housing ซึ่งมีผู้นำเมืองที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เช่น นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา นายกเทศมนตรีกรุงโตเกียว นายกเทศมนตรีเมืองฟูกูโอกะ นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน นายกเทศมนตรีเมืองกลาสโกว์ นายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ นายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูล นายกเทศมนตรีเมืองฟลอเรนซ์ นายกเทศมนตรีกรุงบรัสเซลส์ นายกเทศมนตรีเมืองมิลาน

สำหรับคณะผู้แทนจากเมืองโยโกฮามา ประกอบด้วย นายยาสุอากิ นากามูระ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความร่วมมือ สำนักการต่างประเทศ เมืองโยโกฮามา นายโทชิคะสึ ยาซาวะ รองผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือ สำนักการต่างประเทศ เมืองโยโกฮามา นายมาซาฟูมิ ชินางาวา หัวหน้าสำนักงานผู้แทนเมืองโยโกฮามา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ณ กรุงเทพมหานคร (City of Yokohama Representative to Southeast and South Asia) สำนักการต่างประเทศ เมืองโยโกฮามา นายมาโกโตะ คาโต ผู้จัดการ และคณะผู้บริหารศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ (Overseas Environment Cooperation Center : OECC) และนายคิมิฮิโระ คุโรมิสึ ผู้เชี่ยวชาญ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครผู้เข้าร่วมต้อนรับ ประกอบด้วย นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ