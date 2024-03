กรมพัฒน์ฯระดมสมอง IMT-GT พัฒนากำลังคนนวด-สปา เสริมแกร่งธุรกิจเฮลท์แอนด์เวลเนส

วันนี้ (13 มีนาคม 2567) น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 กพร.ได้ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดการประชุม Academic Quality Management System and Harmonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ IMT-GT

“การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมนวดสปาและสุขภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 ประเทศ ในด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ เข้าร่วมหารือรวม 30 คน นอกจากนี้ ยังมี นายแอนดรูว์ แจ็คก้า ประธาน Asia Pacific Spa & Wellness Coaltion เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโมโนเคิล อาคาร 2 โรงแรม Graph Hotels กรุงเทพมหานคร โดยคณะ IMT-GT จะเข้าเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทยด้วย” น.ส.บุปผา กล่าว

Advertisement

อธิบดี กพร.กล่าวต่อไปว่า การประชุมหารือครั้งนี้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวดสปาและด้านสุขภาพ ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม Health & Wellness ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และโอกาสในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม มาตรฐานวิชาชีพ กระบวนการรับรองทักษะ วิธีการยกระดับคุณภาพบริการและความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น และทีมงานของประเทศไทย โดย กพร. ได้นำคณะ IMT-GT ศึกษาดูงานสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานวดไทย ที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอนุญาตจาก กพร.

“การประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในสาขานวดไทยที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และเป็นธุรกิจที่กำลังขยายตัวในต่างประเทศ เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ของประเทศไทย โดยสามารถต่อยอดในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขับเคลื่อนแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรของรัฐบาลอีกด้วย” น.ส.บุปผา กล่าว