‘พิพัฒน์’ เปิดงาน 32 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชูมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทย ดันซอฟต์พาวเวอร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านซอฟต์พาวเวอร์ “กีฬามวยไทย” ที่บูรณาการระหว่าง กพร. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถานประกอบกิจการ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 ครบรอบ 32 ปี โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดี กพร. นายปรีชา ลาลูน รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมพิธี ที่กระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น กีฬา การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งกีฬามวยไทย เป็นหนึ่งในกีฬาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับคนไทย กระทรวงแรงงาน โดย กพร.จึงได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้ครูมวยหรือผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการรับรองว่ามีฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการประกอบอาชีพเป็นครูมวยได้ ซึ่งได้ส่งเสริมให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย สำหรับครูมวยหรือผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพครูมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความเชื่อมั่นว่า การส่งเสริมและผลักดันตามโครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการจ้างงานและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งปีนี้ ครบรอบปีที่ 32 ภายในงานยังมีอีก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.การมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตจาก กพร. สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 1 ให้กับค่ายมวยชั้นนำและสถานศึกษาด้านกีฬา จำนวน 15 แห่ง 3.มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ครูมวยที่เผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 คน 4.มอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 จำนวน 15 แห่ง 5.การมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 รางวัล ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จำกัด บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 6.รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท อีมิแน้นแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ กพร.นำไปติดตั้ง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้าน น.ส.บุปผา กล่าวว่า กพร.พร้อมที่จะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง หากแรงงานก็ดี หรือสถานประกอบกิจการก็ดี ที่ต้องการจะเข้ารับการฝึกทักษะในหลักสูตรต่างๆ ด้วยตนเอง หรือต้องการฝึกให้แก่ลูกจ้างของตน รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th