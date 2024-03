รองผู้ว่าฯ ซึ้งใจ ‘ชมรมไอจิไก’ มอบทุนการศึกษา ช่วยเด็กกทม. ‘1.3 แสน’ หลุดระบบ

รองผู้ว่าฯ ซึ้งใจ ‘ชมรมไอจิไก’ มอบทุนการศึกษา ช่วยเติมเต็มเด็กกทม. ‘1.3 แสนคน’ หลุดจากระบบ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไก ประจำปี 2566 ร่วมกับ นายจุน มุราเสะ ประธานชมรมไอจิไก โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานการต่างประเทศ ชมรมไอจิไก นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

นายศานนท์กล่าวว่า คนที่อยู่ในเมืองเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของเมือง ดังนั้น ไม่มีการลงทุนใดคุ้มค่าเท่ากับการลงทุนในการศึกษาหรือการลงทุนในเด็ก ซึ่งทางชมรมไอจิไกได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 35 ปี ตั้งแต่ปี 2532 รวมทั้งสิ้น 470 ทุน เป็นมูลค่า 2,310,000 บาท

“ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารชมรมไอจิไกเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับทางชมรมไอจิไกในการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนและโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต” นายศานนท์กล่าว

นายศานนท์กล่าวอีกว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี เรื่องหลักที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกคือ “เด็กหลุดจากระบบการศึกษา” ซึ่งจากการประสานข้อมูลกับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาและนำจำนวนนักเรียนในสังกัดต่างๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มาพิจารณา ประกอบกับตัวเลขทางทะเบียนของเด็กที่อายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี

“พบว่าประเทศไทยมีเด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 1 ล้านคน โดยในกรุงเทพฯ พบเด็กที่ตกหล่นทางการศึกษามากถึง 130,000 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เยอะมาก” นายศานนท์เผย

ทั้งนี้ เหตุผลประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือภาวะเศรษฐกิจ ที่ทำให้หลายๆ ครอบครัวผลักดันให้เด็กหรือลูกหลานเข้าสู่ระบบอาชีพเพื่อหารายได้ได้เร็วขึ้น

“กรุงเทพมหานครจึงพยายามที่จะค้นหาเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษา ปีที่แล้วพบเด็กที่มีความเสี่ยงประมาณกว่า 6,000 คน และได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเหล่านี้ไปแล้วประมาณกว่า 1,000 ทุน ซึ่งทุนไอจิไกก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็ม และทำให้กรุงเทพมหานครสามารถเดินหน้าเรื่องการลดความเสี่ยงที่เด็กจะหลุดจากระบบได้มากยิ่งขึ้น” นายศานนท์กล่าว

นายศานนท์กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่สอง “การเป็น Learning City” โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและประกาศรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ (UNESCO Global Network of Learning Cities: GNLC) ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป้าหมายคือการพัฒนาการเรียนรู้ในทุกมิติให้ดีขึ้น ภายใต้หลักการ 2 ประเด็น ได้แก่ Learning for Life หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Opportunities for All หรือการขยายโอกาสต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับทุกคน การที่ชมรมไอจิไกเข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องทุนการศึกษาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสแก่เด็กๆ ทุกคนที่ได้รับทุนในวันนี้ด้วย

“ส่วนตัวก็เป็นนักเรียนทุนแบบน้อง ๆ เหมือนกัน โดยได้รับทุนในช่วงมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ต้องบอกว่าการได้เป็นนักเรียนทุน ส่วนหนึ่งคือรู้สึกดีใจ แต่อีกส่วนหนึ่ง ถือเป็นความรับผิดชอบว่าเราต้องทำหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน

ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่และทุกคน อนาคตขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งไม่แน่ว่าในวันหนึ่งเราอาจจะได้เป็นผู้มอบทุนให้คนอื่นก็ได้” นายศานนท์กล่าว

ด้าน นายจุน ประธานชมรมไอจิไก กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทางชมรมไอจิไกจึงไม่อยากให้ความสำคัญแค่ภาคธุรกิจหรือเศรษฐกิจเท่านั้น แต่อยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น จึงได้ร่วมดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนในวันนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนต่อ ขอให้ทุกคนขยันเรียน พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีของสังคม และต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครสำหรับการเตรียมงานในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ ชมรมไอจิไก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นชมรมของบริษัทและองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น และได้มาประกอบกิจการสาขาอยู่ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย รวมถึงเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชมรมและสาธารณะ ปัจจุบันชมรมไอจิไกมีสมาชิก 138 บริษัท โดยมีนายจุน มุราเสะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอคาย่า (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานชมรม

สำหรับกิจกรรมที่ชมรมไอจิไกร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 คือการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใฝ่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ ชมรมไอจิไกมีเจตจำนงในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

