ผอ.เขตพระนคร ถอดบทเรียนปี 67 จัดทางเดิน ถ.ข้าวสารแบบ ‘วันเวย์’ ตร.บินโดรนทุก ชม.

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำทีมสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัย

จากนั้น ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร และ พ.ต.อ.นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ ผกก.สน.ชนะสงคราม เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร บริเวณจุดเล่นน้ำขนาดใหญ่อีกหนึ่งจุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์สายสนุกของเทศกาลปีนี้ กับงาน Khao San World Water Festival 2025 จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2568 เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำอย่างปลอดภัย

โดย พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปีนี้ได้มีการนำร่องใช้เทคโนโลยี AI กับกล้อง CCTV สร้างระบบช่วยดูแลความปลอดภัย พร้อมการจัดวางกล้อง CCTV อย่างรัดกุมรอบพื้นที่งาน ซึ่งเทคโนโลยี AI จะช่วยเรื่อง ระบบอ่านและบันทึกป้ายทะเบียน จดจำใบหน้า วิเคราะห์ความหนาแน่นของฝูงชนบนถนนข้าวสาร จำนวน 4 กล้อง ระบบนับจำนวนคน ใช้ร่วมกันกับระบบจดจำใบหน้าที่จุดคัดกรอง ระบบค้นหาลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ และจัดหากล้องติดตามตัว ซึ่งระบบ AI นี้ จะตรวจจับใบหน้าเพื่อป้องปรามอาชญากร มีการจัดการพื้นที่เข้า–ออกงาน และตรวจสอบความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่และหน่วยซ่อมบำรุงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินได้ทันที

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า จากปีที่ผ่านมาพบปัญหาหลายจุด เช่น ความหนาแน่นของประชาชนบริเวณแยกคอกวัว ปีนี้จึงได้ถอดบทเรียนและร่วมหารือกับ สน.ชนะสงคราม

โดยปีนี้กำหนดทางเข้าใหญ่ๆ 3 จุด ได้แก่ 1.ถนนจักรพงษ์ ราชดำเนิน (หน้า สน.ชนะสงคราม) มีจุดคัดกรอง 4 จุด 2.แยกบางลำพู 3.ถนนบวร (วัดบวรนิเวศวิหาร) และทางออกมีทั้งหมด 4 จุด โดยทั้ง 3 จุดคือ ถนนจักรพงษ์ แยกบางลำพู ถนนบวร มีทางเบี่ยงให้ออก และแยกคอกวัวเป็นทางออกใหญ่ และมีการจัดเส้นทางการเดินแบบ one way 3 เส้นทาง คือ 1.ถนนข้าวสาร จากสน.ชนะสงคราม ไปถนนตะนาว 2.ถนนรามบุตรี จากจักรพงษ์ไปบางลำพู และ 3.ถนนตะนาว จากแยกคอกวัว ไปแยกบางลำพู ในส่วนถนนเส้นอื่นๆ เช่น ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ยังเป็นเส้นทางการเดินแบบ Two way คือเดินสวนกันได้เหมือนเดิม ด้านความปลอดภัย มีจุดคัดกรองทั้งหมด 11 จุด เป็นกล้อง AI ทั้ง 11 จุด มีกล้องบริเวณโดยรอบเกือบ 200 ตัว มีเสาปลอดภัย 8 ตัว ติดป้ายทางออกฉุกเฉินและมีเสียงตามสายเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

ด้าน ผกก.สน.ชนะสงคราม กล่าวด้วยว่า ด้านความปลอดภัยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ โดยใช้ควบคุมฝูงชนมาร่วมปฏิบัติงานวันละ 2 กองร้อยหรือเกือบ 500 นาย ร่วมกับฝ่ายจราจร ฝ่ายสืบสวน รวมแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกือบ 700 นาย มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นโซน นอกจากการใช้กล้อง AI แล้วยังมีโดรนบินตรวจดูสถานการณ์ภาพรวม ทุก 1 ชม. ตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย. 68

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยภายใต้นโยบาย “สงกรานต์สร้างสรรค์เล่นน้ำอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการ 5 ป.” ประกอบด้วย 1.ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ 2.ปลอดแอลกอฮอล์ 3.ปลอดโป๊ 4.ปลอดแป้ง และ 5.ประหยัดน้ำ โดยมาตรการ 5 ป. นี้จะถูกบังคับใช้อย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่จัดงานทั่วกรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนร่วมตรวจสอบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย