ปรมาณูเพื่อสันติ อว.วางรากฐานข้อมูลรังสีแห่งชาติ สร้างเกราะคุ้มกันสุขภาพคนไทย

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รรท. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และให้พัฒนาฐานข้อมูลต่างๆเช่น ฐานข้อมูลรังสีแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมภัยคุกคามจากรังสี ซึ่งถือเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายรังสีใน ปัจจัยเสี่ยง เช่น อาหารไทย โดยเฉพาะ “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ และดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกปัจจัยเสี่ยง ผลลัพธ์ที่สำคัญของงานนี้ คือ การวางรากฐานข้อมูลรังสีในสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในระยะยาว ทั้งด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือรังสีในอนาคต

นายแพทย์รุ่งเรือง กกล่าวว่า ในฐานะประธาน การดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าว ฯ กล่าวว่า การเสริมศักยภาพการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านรังสี วางแผนกำกับดูแลด้านรังสีและนิวเคลียร์ในสภาวะปกติ และสนับสนุนการวางแผนการรับมือในสภาวะฉุกเฉิน จากค่าการเคลื่อนย้ายรังสีในข้าวไทย (transfer parameter)” ซึ่งเป็น กิจกรรมเบื้องต้นที่เป็นต้นแบบ (Model) และมีการดำเนินการประชุมวิชาการในเรื่อง “Enhancing radiological assessment and emergency planning: Thailand’s first national database on elemental transfer to rice” เมื่อวันที่ วันที่ 29 เมษายน 2568 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหนึ่งใน “เป้าหมายสำคัญ” ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง อว. คือการปกป้องชีวิตคนไทย ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีที่เชื่อถือได้ในระดับสากล โดยเฉพาะในสิ่งที่เราบริโภค และมีความเสี่ยงที่จะได้รับเป็นประจำทุกวัน”

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูล วิชาการ วิจัย ร่วมระหว่าง ปส. และ University of Salford แห่งสหราชอาณาจักร ในการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อการใช้ประโยชน์การประเมินความเสี่ยงทางรังสีจากค่าการการเคลื่อนย้ายรังสี (transfer factor) รวมถึงขยายร่วมมือ ทางวิชาการต่อหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายรังสีในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2568 ณ ปส. โดยได้รับเกียรติจาก Professor Mike Wood (Associate Dean Research & Innovation / Chair in Applied Ecology), Dr. Jajati Mandal (Fellow in Pollution) และนางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน นักวิทยาศาสตร์ Radiation Physicist จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายรังสีในข้าวไทย