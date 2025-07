กรมพัฒน์ จับมือ ไมโครซอฟท์ เปิด 8 คอร์สฝึกใช้เอไอ เรียนฟรี มีวุฒิบัตร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ เปิดตัว 8 หลักสูตรพัฒนาทักษะ AI : From Zero to Hero รวมคอร์ส Upskill ทักษะ AI จากไมโครซอฟท์ตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงระดับ Developer

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ร่วมกับ Microsoft เปิดตัว “8 หลักสูตรพัฒนาทักษะ AI: From Zero to Hero” ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟท์ และพันธมิตร ซึ่งประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกอาชีพ สามารถพัฒนาทักษะด้าน AI โดยสามารถอบรมด้วยตนเองผ่านทาง DSD Online Training จำนวน 8 หลักสูตรได้แก่

1. AI Skills for Everyone : เรียนรู้การใช้ AI ในชีวิตประจำวันและเข้าใจจริยธรรมการใช้งาน

2. AI Skills for Business Professionals : นำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

3. Microsoft 365 Copilot with Use Cases : ทำงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย AI บน Microsoft 365

ADVERTISMENT

4. Power BI for Beginners : เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นภาพที่สวยงามและเข้าใจง่าย

5. Prompt Engineering with GitHub Copilot : เรียนรู้การสั่งงาน AI ให้ช่วยเขียนโค้ดอย่างมืออาชีพ

6. Enhance Pipeline Security with Azure DevOps : เสริมความปลอดภัยในกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์

7. Azure AI: Zero to Hero : ปูพื้นฐาน AI บน Cloud Computing และการนำไปใช้จริง

8. Cloud-native with Azure Container Apps : สร้างและ Deploy แอปพลิเคชันคุณภาพและปลอดภัย

นายเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรเหล่านี้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานในสถานประกอบกิจการ มาอัพสกิลด้าน AI เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคต สามารถอบรมฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมสอบวัดผล หากผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันความสามารถ ซึ่งเป็นใบเบิกทางสำคัญในการสมัครงาน และได้รับการพิจารณาจากนายจ้างอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.at/96X9B หรือสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA) โทร. 0 2643 4981 เว็บไซต์ [email protected]