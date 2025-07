ไทย ร่วมรับรอง ปฏิญญาวิคตอเรีย ฟอลส์ เวทีประชุม ภาคีอนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำ ภายใต้ COP15

ไทยร่วมการประชุม High – level Ministerial Segment ภายใต้ COP15 แสดงเจตนารมณ์ การปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต

ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2568 ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 15 (15th Meeting of the Convention on Wetlands COP15) ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตร่วมกันของเรา” (Protecting Wetlands for Our Common Future) ณ เมืองวิกตอเรีย ฟอลส์ สาธารณรัฐซิมบับเว โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยนายโอภาส ถาวร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุม

โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงสำหรับการประชุมหารือระดับรัฐมนตรี โดยมีนายเอมเมอร์ซัน ดัมบุดโซ อึมนางากวา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กำหนดทิศทางการบริหารจัดการ และเร่งรัดการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลก

ADVERTISMENT

ในการนี้ ประเทศไทยมีความตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาฯ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในด้านการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ การบูรณาการข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว

นอกจากนี้ ประเทศไทยร่วมรับรองปฏิญญาวิคตอเรีย ฟอลส์ ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ความท้าทายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และความท้าทายระดับโลกที่ก่อให้เกิดความสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากนี้ มีการเสริมกรอบนโยบายและกฎหมาย การสร้างความเชื่อมโยงของอนุสัญญา กับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป