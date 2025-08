ทส. kick off โครงการยกสวนสัตว์สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย ให้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการสวนสัตว์สัญจร สู่ชุมชนครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายชูวิทย์ ศรีอ่อน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนารัตน์ ผาสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

สำหรับภายในงานมีกิจกรรม ให้นักเรียนในโรงเรียน เข้ามาศึกษาสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ถึง 9 ฐานกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย ได้แก่

1. ฐาน Why Zoo ทำไมต้องมีสวนสัตว์

2. ฐาน Who am I ฉันคือใคร

3. ฐาน การอนุรักษ์ สัตว์ป่าหายากในสวนสัตว์

4. ฐานสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย

5. ฐาน Wild Wonder มหัศจรรย์แห่งป่า

6. ฐาน Why Cat แมวป่า

7. ฐาน นักปลูกป่า

8. ฐาน ปริศนาปลาทะเล

9. ฐาน ผู้พิชิตวิกฤตทะเล

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการสวนสัตว์สัญจรมุ่งสู่ชุมชน เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะยกเอาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอนนี้ มีอยู่ 6 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และที่กำลังสร้างใหม่อีกหนึ่งแห่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวนสัตว์คลองหก ปทุมธานี นำ ฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมมาแสดงในโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้จากฐานกิจกรรม และเรียนรู้ถึงสื่อการเรียนการสอนขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มาให้นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัส อย่างใกล้ชิด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนในวันนี้ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ามาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยต่อไป