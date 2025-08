1 ทศวรรษ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี GULF จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชาวนาไทย พร้อมโชว์นวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรม “Rice To Meet You เรียนรู้วิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงาม รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตลอดจนนิทรรศการ “Rice To Meet You บอกเล่าเส้นทาง ข้าวคร่าว” ที่บอกเล่าเรื่องราว 1 ทศวรรษ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี จากผืนดินว่างเปล่าสู่ระบบนิเวศเกษตรยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนถิ่น ประชาชนในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองทางบุญ จ.สระบุรี เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GULF เชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างที่โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราเห็นความสำคัญของพื้นที่เกษตรกรรมและวิถีชุมชนโดยรอบ จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่ทำให้โรงไฟฟ้าและวิถีเกษตรชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นที่มาของการก่อตั้งแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี เมื่อปี 2558 บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการทดลองทำเกษตรอินทรีย์”

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GULF พัฒนาและต่อยอดแปลงนาสาธิตอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายมิติ จนยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่วางแผนและออกแบบให้นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้มีเกษตรกรจากชุมชนในพื้นที่โดยรอบซึ่งสนใจการทำเกษตรอินทรีย์เข้ามาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนมีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชนจากที่ต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก”

สำหรับปีนี้ซึ่งครบรอบ 10 ปีของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ GULF จึงได้จัดกิจกรรม “Rice To Meet You เรียนรู้วิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในประเพณี “การลงแขกเกี่ยวข้าว – ทำขวัญข้าว” ไม่เพียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันยังเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรของศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่ว่าจะเป็น การทำนาตอที่สอง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โมเดลการเลี้ยงหนอนแมลงทหารดำ เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและสร้างแหล่งโปรตีนสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย

และพิเศษไปกว่านั้น ยังมีนิทรรศการ “Rice to Meet You บอกเล่าเส้นทาง ข้าวคร่าว” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ฯ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นปี 2558 จากผืนดินว่างเปล่าสู่ระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมพลังงานสามารถเกื้อกูลและอยู่ร่วมกัน สร้างพลังชีวิตให้ชุมชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโชว์ “ส้มตำลีลา” จากตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และพนักงานโรงไฟฟ้า เพื่อนำเสนอวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้ฯ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีที่ในปีนี้ที่แปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ได้ดำเนินการมาครบ 1 ทศวรรษ ซึ่งตัวผมเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่วันแรกของโครงการ เมื่อปี 2558 ในฐานะนายอำเภอหนองแซงขณะนั้น จนวันนี้แปลงนาสาธิตมีพัฒนาการที่ดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนา และการทดลองการทำนาข้าวที่ได้ผลผลิตที่ดี ตลอดจนการนำพืชผักท้องถิ่นมาทดลองปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จนทำให้แปลงนาสาธิตแห่งนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรที่มีผู้คนทั้งจากในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอื่น ๆ มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งผมเองเฝ้าดูพัฒนาการและการเติบโตของศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้อย่างภาคภูมิใจ เพราะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจนำแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรไปประยุกต์ใช้ และขยายผลต่อไป”

“GULF จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน สะท้อนปณิธานของ GULF ที่จะเติบไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายธนญ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ Facebook Page: GULF Spark