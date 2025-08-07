บอร์ด สปสช. ไฟเขียว 2.6 แสนล้าน เพิ่มสิทธิประโยชน์ ‘บัตรทองยุคใหม่’ ล้างไต-ค่าพาหนะ

รัฐบาล ดูแลคนไทย บัตรทอง ยุคใหม่ ผ่านงบ 69กว่า 2.6 แสนล้านบาท เพิ่มสิทธิประโยชน์ ดูแลปชช.
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงินรวม 265,295.58 ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 193,849.25 ล้านบาท และงบเงินเดือน 71,446.33 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายหัวประชากร 4,175.99 บาท
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญ อาทิ การให้บริการล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก (PD First) การดูแลระยะยาวและฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI อ่านภาพรังสี มาใช้ในการบริการ และเพิ่มค่าพาหนะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยบางกลุ่มให้เข้าถึงบริการมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมีการปรับระบบตรวจสอบให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยใช้ทั้งการตรวจสอบก่อนและหลังการจ่าย (Pre & Post Audit) และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบ เพื่อควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
“รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นกลไกที่เข้มแข็ง เป็นธรรม และยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยไม่เป็นภาระทางการเงินในทุกช่วงชีวิต” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว