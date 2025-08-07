กรมอุทยานฯ รับฟังความคิดเห็นกฎหมาย เพิ่มอำนาจจนท.ปฏิบัติงานมากขึ้น

กรมอุทยานฯ จัดรับฟังความคิดเห็นกฎหมาย เพิ่มอำนาจจนท.ปฏิบัติงานมากขึ้น ควบคู่เดินหน้าแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า จนท.ลาดตระเวนป่าครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมาย
วันที่ 7 สิงหาคม นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ได้มอบหมายให้นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมไร่กุสุมา รีสอร์ต อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน ได้แก่ ราษฎรที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการร้านค้า หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ฯลฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สืบเนื่องจาก พรบ.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ที่มีผลใช้บังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นายอดิศักดิ์ ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เห็นด้วยกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เนื่องจากมีบทบัญญัติที่เกื้อหนุนให้ราษฎรและชุมชน ที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541และคำสั่งคสช.ที่ 66/2557 สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในบริเวณที่กำหนดไว้ สำหรับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มอำนาจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เช่น สามารถตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะ ในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีการกระทำผิด สามารถเข้าไปในสถานที่ใดๆ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการเพิ่มอัตราโทษ ทั้งโทษปรับและโทษจำคุกให้สูงขึ้น สามารถนำเงินอุทยานฯ ไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการ หรือเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เป็นต้น
นายอดิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2568 ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดักจับทำหมันลิง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (เพิ่มเติม) ตามแผนควบคุมจำนวนประชากรลิง ที่สร้างผลกระทบและสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในเขตเมืองลพบุรี ทั้งนี้ สามารถดักจับและทำหมันลิงได้แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 74 ตัว โดยการปฏิบัติเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับเทศบาลเมืองลพบุรี จนถึงปัจจุบัน สามารถควบคุมประชากรลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ให้อยู่ในสภาวะปกติ และไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกต่อไป
นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้ออกติดตามผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จากการรายงานผลของอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า มีผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol ครอบคลุมทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วกว่า 85% โดยภายในสิ้นปีงบประมาณ 2568 ในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเดินลาดตระเวนพื้นที่ป่า ได้ครอบคลุมครบ 100% ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกแห่ง ดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเสบียงอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ