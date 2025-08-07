กรมขนส่งทางบก อัพเดต ใบขับขี่หมดอายุกี่วัน ต่อออนไลน์ได้ทันที – ต้องสอบขับรถใหม่

กรมการขนส่งทางบก อัพเดต ใบขับขี่หมดอายุกี่วัน ต่อออนไลน์ได้ทันที – ต้องสอบขับรถใหม่
ใบขับขี่หมดอายุกี่วัน – เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่โลกออนไลน์มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก ได้อัพเดตข้อมูลว่า ใบขับขี่หมดอายุต่อได้ภายในกี่วัน
ความว่า ใบขับขี่ส่วนบุคคล ต่อก่อนวันสิ้นอายุได้ล่วงหน้า 6 เดือน โดยสามารถอบรมแบบออนไลน์ และนำผลการอบรมมาทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุใบขับขี่ หรือการเปลี่ยนชนิดใบขับขี่ ทั้งนี้ การขับขี่ในขณะที่ใบขับขี่สิ้นอายุมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท (*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 65)
สำหรับกรณี ต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี มีดังนี้
– การต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ต่อได้ทันที โดยอบรมต่ออายุได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน และอบรมต่ออายุแบบออนไลน์ได้ แล้วจึงนำผลอบรมไปที่สำนักงานขนส่ง เพื่อยื่นคำขอทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
– หมดอายุเกิน 1 ปี มีการอบรม และทดสอบข้อเขียนผ่าน E-exam โดยต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 45 จาก 50 ข้อ
– หมดอายุเกิน 3 ปี มีการอบรม ทดสอบข้อเขียน ผ่าน E-exam และต้องทดสอบขับรถ
ส่วน การเปลี่ยนชนิดใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี ดังนี้
– หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ต่อได้ทันที ไม่มีการอบรม หรือเมื่อถือใบอนุญาตขับรถ ครบ 1 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ทันที
– หมดอายุเกิน 1 ปี อบรมได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น มีการทดสอบข้อเขียน E-exam ให้ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 45 จาก 50 ข้อ
– หมดอายุเกิน 3 ปี อบรมได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ทดสอบข้อเขียนผ่าน E-exam และต้องทดสอบขับรถ
อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ต้องใช้ต่ออายุใบขับขี่ มีดังนี้ ใบขับขี่เดิม บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภารับรอง มีอายุ 1 เดือน (นับจากวันออกใบรับรองแพทย์) และ ต้องดำเนินการด้วยตัวเอง การต่ออายุใบขับขี่มีการอบรมออนไลน์ แต่การขอรับใบขับขี่ต้องไปที่สำนักงานขนส่ง