ทาสหมาแมว รีบเลย! กทม.เตือน จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ศาลาว่าการกทม. น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 ที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 10 ม.ค.69 ว่า
เจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องแจ้งต่อสำนักงานเขต ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัติฯ ใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 9 เม.ย.69 โดยผู้ที่เลี้ยงมาก่อนวันที่กฎหมายกำหนด จำนวนกี่ตัวก็ตาม จะไม่มีความผิด เพราะกฎหมายไม่เอาผิดย้อนหลัง แต่ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนตามกำหนด หลังจากแจ้งแล้ว ไม่สามารถเพิ่มจำนวนอีกได้ เพราะกฎหมายบังคับใช้แล้ว
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ไปจดแจ้ง จะต้องควบคุมดูแลการเลี้ยงให้ดี ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ เพราะหากถูกร้องเรียนจะมีโทษสูงกว่าปกติ กรณีหมาแมวท้องอยู่ สามารถแจ้งได้ภายในวันที่ 9 เม.ย.69 จะไม่มีความผิดใดๆเช่นกัน เพราะถือว่าแจ้งแล้ว
แต่หลังจากนั้นต้องควบคุมการเลี้ยงไม่ให้เพิ่มจำนวนอีก ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ออกลูกเกินจำนวนที่แจ้งไว้ต้องหาทางระบายออกหรือนำไปให้ผู้อื่นเลี้ยง หากเลี้ยงต่อไปก็สามารถทำได้ แต่ต้องระวังเรื่องข้อร้องเรียน จึงสมควรที่จะทำหมันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เพิ่มจำนวน
ส่วนกรณีสัตว์เลี้ยงที่แจ้งไว้ตายหรือหมดอายุไขทั้งหมดแล้ว ผู้เลี้ยงจึงจะนำสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเลี้ยงได้ และจดทะเบียนเริ่มต้นใหม่โดยไม่ขยายจำนวนเหมือนเดิม ส่วนแนวทางการปรับไม่เกิน 25,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 29
หากบังเอิญเจ้าหน้าที่พบว่า มีการเลี้ยงจำนวนมากกว่าปกติ ก็สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ แต่โดยปกติเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อหาความผิดกับผู้เลี้ยง จะคำนึงถึงข้อร้องเรียนและการสร้างความเดือดร้อนเป็นหลัก เพราะเมื่อเกิดข้อร้องเรียนแล้ว เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการตามหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็มีความผิดกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน ทั้งนี้ กรณีร้องเรียนต้องมีการตรวจสอบตามความเป็นจริง เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และเพื่อป้องกันการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้ง
“ลูกสัตว์เลี้ยงที่เกิดหลังการจดแจ้ง หรือเกินจำนวนที่จดแจ้ง ผู้เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ เพราะเกินจำนวนที่จดแจ้งไว้ เช่น ก่อนวันที่ 9 เม.ย.69 หมาแมวกำลังตั้งท้องอยู่ผู้เลี้ยงสามารถจดแจ้งได้ไม่มีความผิด แต่เมื่อหมาแมวออกลูกมาแล้ว ลูกเหล่านั้นไม่สามารถท้องหรือเพิ่มจำนวนอีกได้ เพราะถือว่าเกินกว่าที่จดแจ้งไว้ ผิดกฎหมาย หากมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาผู้เลี้ยงต้องนำไปให้ผู้อื่นเลี้ยงหรือหาวิธีนำออกต่อไป หรือหากจะเลี้ยงไว้ ก็ต้องเลี้ยงให้ดี ไม่ให้เกิดการร้องเรียน
เพราะหากมีการร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะมีความผิดฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ด้วย ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนจำนวนมาก จากนี้ไปหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เวลามีข้อร้องเรียนมาจะมีความผิดแรงขึ้นกว่าเดิม จึงขอความเห็นใจให้เจ้าหน้าที่กทม.และขอความร่วมมือในการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้วย” รองผู้ว่าฯทวิดา กล่าว
สำหรับกฎหมายดังกล่าว บังคับใช้โดยเจตนารมณ์ ต้องการให้พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะหมาแมว ป้องกันปัญหาปล่อยเร่ร่อน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และลดปริมาณสัตว์จรจัด สามารถติดตามเจ้าของสัตว์ได้ ขณะเดียวกัน เพื่อให้ผู้เลี้ยงดูแลสัตว์ของตนเองอย่างมีคุณภาพ มีการรักษาโรค ฉีดวัคซีน และดูแลความสะอาดไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน มีสถานที่เลี้ยงอย่างเหมาะสมกับจำนวนที่เลี้ยง รวมถึงเมื่อสัตว์ตายก็ดำเนินการอย่างเหมาะสม ไม่แพร่กระจายเชื้อโรค