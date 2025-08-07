ก. แรงงาน เปิด ‘มหกรรมรับงาน-อาชีพอิสระ’ หนุนคนไทยมีงานทำ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล

ก. แรงงาน เปิด ‘มหกรรมรับงานและอาชีพอิสระ’ หนุนคนไทยมีงานทำ ตอบโจทย์นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรับงานและอาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีอาชีพ มีรายได้” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
นายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดงาน “มหกรรมรับงานและอาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีอาชีพ มีรายได้” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ธุรกิจแฟรนไชส์ และ Food Truck ได้นำผลงานมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้และเปิดตลาดใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงกับผู้จ้างงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมการสร้างโอกาสทางอาชีพ
“การจัดงานในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายสิบหมื่นชัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นภารกิจเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพอิสระและการรวมกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตชิ้นงานและเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน ภายในงานมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าร่วมจำนวน 43 กลุ่ม พร้อมการสาธิตอาชีพอิสระ 6 อาชีพ และแฟรนไชส์อีก 5 อาชีพ รวมถึงมีผู้จ้างงานที่เปิดรับงานไปทำที่บ้าน 2 ราย กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน อาทิ กลุ่มหัตถกรรม ใยตาลสทิงพระ จ.สงขลา กลุ่มผ้าปาเต๊ะ จ.ลพบุรี และกลุ่มประดิษฐ์เครื่องหนังบ้านศรีลังกา จ.ลำปาง การสาธิตอาชีพอิสระ อาทิ การทำกาแฟ Slow bar การเพ้นท์เล็บ การทำวาฟเฟิล การสอนแต่งหน้า การทำเกี๊ยวหมูเด้ง การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม “คนทำงานอิสระ” เพื่อเชื่อมโยงผู้ว่าจ้างกับผู้รับงาน และการเสวนาจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่เป็น Best Practices พร้อมการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็งโดดเด่น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีร้านธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ และ Food Truck ที่มาจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 5 ร้าน อาทิ ร้าน Hako Soft Cream ร้าน Chinocha (เครื่องดื่ม) ร้านไวกิ้งเป็ดย่าง ร้านสุกี้นายพัน และร้านเฮียนพหมูนุ่ม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจเริ่มต้นอาชีพอิสระ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ สามารถติดตาม Live สด การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ทางเพจ Facebook : กรมการจัดหางาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694