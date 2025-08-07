กทม.ยัน ‘งบฯ69’ เข้มข้นรอบคอบ ตรวจสอบยิบ! เชิญปชช.ใช้สิทธิร่วมคอมเมนต์

กทม.อัพเดต ‘งบฯ69’ ยังรีเช็กเข้มข้น เชิญประชาชนใช้สิทธิ ร่วมตรวจสอบ-คอมเมนต์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้ากระบวนการจัดทำและเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้ กรุงเทพมหานคร ผ่านการอภิปรายและรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว และคณะกรรมการงบประมาณที่ได้รับแต่งตั้งกำลังตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มข้น ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณารายมาตราในวาระที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการภายใน 45 วันหลังจากวาระที่ 1
โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถเสนอแก้ไขงบประมาณหรือเสนอโครงการใหม่ในรูปแบบแปรญัตติได้ภายใน 15 วัน โดยต้องไม่เกินยอดรวมของโครงการที่ถูกตัดหรือลดงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ กระบวนการจัดทำงบประมาณได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน ทั้งตามขั้นตอนทางราชการและผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณ
นายเอกวรัญญูกล่าวต่อว่า แนวทางติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ หลังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านวาระที่ 2 และ 3 และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่ามีผลใช้บังคับเดือนกันยายน ปลัดกรุงเทพมหานคร จะออกหนังสือเวียนสั่งการให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทาง พร้อมติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือนและรายไตรมาส ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯ กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ และประชุมหน่วยงานเบิกจ่ายล่าช้าทุกสัปดาห์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้งบประมาณใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า งบประมาณของกรุงเทพมหานครยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอย่างเข้มข้นและรอบคอบ ทุกขั้นตอนถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งจากคณะกรรมการภายในและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้แน่ใจว่าเงินภาษีของประชาชนจะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุด” นายเอกวรัญญูกล่าว
นายเอกวรัญญู กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการเสนอคำขอตั้งงบประมาณปี 2569 หน่วยงานต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะงบลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ พร้อมภาพถ่าย ผังบริเวณ แบบแปลน ประมาณราคาค่าใช้จ่าย แผนปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) โดยเน้นความคุ้มค่าในทุกขั้นตอน
ส่วน งบค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หากเป็นรายการในบัญชีราคามาตรฐาน ให้ยึดตามบัญชีราคาของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร หากนอกบัญชีราคามาตรฐาน หน่วยงานต้องระบุชื่อและคุณลักษณะเฉพาะเป็นภาษาไทย พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงราคาจากผู้จำหน่ายไม่น้อยกว่า 3 ราย พร้อมตารางเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะ โดยหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการเขต) ต้องลงนามรับรองความเหมาะสม
ส่วน งบรายจ่ายอื่น เช่น ค่าดำเนินโครงการ ต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือได้รับมอบหมาย และแนบเอกสารโครงการตามรูปแบบมาตรฐานที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดไว้ ทั้งนี้ ทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปรายในช่วงต้นสัปดาห์ ได้มี ส.ส.อภิปรายถึงการแก้ไขเอกสารราชการ ซึ่งปรากฏว่ามีการขีดฆ่า แก้ไขตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการตามระเบียบขั้นตอน
นายเอกวรัญญูยังกล่าวถึง กรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความหรือตัวเลขในเอกสารราชการ ด้วยว่า การขีดฆ่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ โดยใช้ปากกาหมึกสีแดงขีดเส้นตรงทับข้อความหรือตัวเลขเดิม จากนั้นเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้องไว้ใกล้ตำแหน่งเดิม พร้อมลงลายมือชื่อกำกับของผู้มีอำนาจ เพื่อยืนยันความถูกต้องและความเป็นทางการของการแก้ไข ทั้งนี้ ห้ามใช้วิธีขูดลบ หรือน้ำยาลบคำผิด เพราะจะทำให้เอกสารเสียความน่าเชื่อถือ และอาจเปิดช่องทางให้เกิดการปลอมแปลง หรือแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ นายเอกวรัญญู ยังกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยย้ำว่า การตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสภากรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่เปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างโปร่งใสและครบถ้วน
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ แต่คือพลังที่ทำให้การใช้เงินภาษีเกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดโอกาสการทุจริต หรือการใช้งบโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นที่แท้จริง
กรุงเทพมหานครได้เปิดเว็บไซต์ data.bangkok.go.th/dataset/69 เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ และสถานะความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีระบบรับฟังความคิดเห็น และติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าตนเองมีสิทธิและเสียงในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของเมือง
“เมืองที่โปร่งใส ต้องเริ่มจากข้อมูลที่เปิดเผยได้ ดังที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการแก้ไขปัญหาทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ผลักดันมาตรการเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้การใช้งบประมาณสาธารณะเป็นไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสสูงสุด” นายเอกวรัญญูกล่าวย้ำ