เลขาฯ สปส. สั่งเร่งช่วย ทายาทลูกจ้างดับเหตุถังระเบิด มอบสิทธิประโยชน์รวมกว่า 1.2 ล้านบาท

เลขาธิการประกันสังคม สั่งการ สปส.กาญจนบุรี ดูแลทายาทลูกจ้างประสบเหตุถังน้ำมันระเบิดเสียชีวิตในโกดังโรงงาน ตำบลท่ามะกา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 13.54 น.ได้เกิดเหตุถังน้ำมันระเบิดในโกดังโรงงาน ณ บริษัท ทัสพาว จำกัด ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกิจการผลิตตู้จ่ายน้ำมันและถังน้ำมัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย เลขาธิการประกันสังคมขอแสดงความห่วงใยลูกจ้างที่ประสบเหตุ พร้อมสั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประสบเหตุดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
นางมารศรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขณะลูกจ้างกำลังเชื่อมประกอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วเกิดแรงระเบิดจากถังน้ำมัน เป็นเหตุให้มีลูกจ้างเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ จำนวน 1 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมะการักษ์แล้ว ในส่วนลูกจ้างที่เสียชีวิตคือ นายอานนท์ อายุ 47 ปี ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ได้แก่ ค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 10 ปี และเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1.2 ล้านบาท
“สำหรับการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผู้บาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 65,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจนสิ้นสุดการรักษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษากรณีแพทย์รับรองให้หยุดพักรักษาตัว จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 1 ปี หากมีการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานจะได้รับค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนตามอัตราการสูญเสีย หากทุพพลภาพจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต” นางมารศรี กล่าว
นางมารศรี กล่าวเพิ่มว่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา ได้แนะนำสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทผู้มีสิทธิของลูกจ้างที่เสียชีวิตได้รับทราบแล้ว ในการนี้ นางมารศรี เลขาธิการ สปส. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอให้มั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างรวมทั้งทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนทุกกรณีโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ทุกคน