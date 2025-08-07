ลุ้น! หญิงแกร่งกทม. ดวลทีม LA ‘ชิงเหรียญทอง’ วอลเลย์บอลชายหาด กีฬายุวชนโลก

ลุ้น! หญิงแกร่ง กทม. ดวลทีมลอสแองเจลิส ‘ชิงเหรียญทอง’ วอลเลย์บอลชายหาด กีฬายุวชนโลก ทาลลินน์ 2025
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้จัดการทีม ชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในมหกรรมกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 57 (TALLINN 2025 International Children’s Games) ณ กรุงทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย
โดยวันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันหลายรายการดังนี้
วอลเลย์บอลชายหาด (Girl’s Beach Volleyball) ทีม กทม. ชิงเหรียญทอง กับ ทีมลอสแองเจลิส (Los Angeles) เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
นักกีฬาฟุตบอลหญิง (Girl’s Football) ทีม กทม. ชิงเหรียญทองแดง กับ ทีมทาลลินน์ 1 (Tallinn I) เจ้าภาพ เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
นักกีฬาฟุตบอลชาย (Boy’s Football) ผ่านเข้ารอบ Semi-Final พบกับทีม Plock (Poland) แข่งขันเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และลุ้นเข้ารอบ Final แข่งขันในเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น วันนี้ (7 ส.ค. 68)
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทีมบาสเกตบอล 3×3 ของ กทม.จะไม่ผ่านเข้ารอบ แต่นักกีฬาโรงเรียนกีฬา กทม. ก็ได้รับประสบการณ์ที่สำคัญในการแข่งขันกีฬาในเวทีระดับนานาชาติและได้มิตรภาพจากเพื่อนๆ ต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเต็มเปี่ยม