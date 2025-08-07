สปสช.เปิดรับ ‘ผู้ช่วยเหลือดูแลคนมีภาวะพึ่งพิง’ รายได้ 5-6 พัน/เดือน สมัครก่อน 30 ก.ย.นี้
วันนี้ (7 สิงหาคม 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เริ่มโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เพื่อดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,000 – 6,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ศ.2568
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สปสช.ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงิน 1,115 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ตามเป้าหมาย จำนวน 18,587 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงอีกกว่า 1 แสนคนทั่วประเทศ ที่กระจายตัวในชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว จะทำให้ผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ได้รับการจ้างงาน มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างดี นอกจากนี้ การจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ผ่านโครงการดังกล่าว จะช่วยให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับบริการตามเวลามาตรฐานการดูแลมากขึ้น
“ผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 6 หมื่นบาท แต่หากผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 7.2 หมื่นบาท โครงการนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเท่านั้น หากยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างระบบสาธารณสุขชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มแล้ว โดยระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือดูแลฯ สำหรับรายละเอียดในส่วนการจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลฯ นั้น ท้องถิ่น จะร่วมกับผู้จัดการการดูแลด้านสาธารณสุข (Care manager: CM) ของหน่วยบริการ สำรวจผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งรายเดิมและรายใหม่ หากพบว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงยังไม่มีผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ให้ดำเนินการจัดหาผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการจ้าง และเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามนโยบายเพื่อให้การดูแลแก่กลุ่มเป้าหมาย และหากพบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับการดูแลจากผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ครบแล้ว เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้ท้องถิ่น ประสานกับ CM ในการทบทวนภาระงานของผู้ช่วยเหลือดูแลรายเดิม และปรับตารางการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลฯเพิ่มเติมตามนโยบาย โดยเวลาการดูแลไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการมากยิ่งขึ้น
“ผมจึงอยากขอเชิญชวนประชาชน ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยงานภาครัฐ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะจะได้รับค่าจ้างรายเดือน และยังได้ทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เป็นการช่วยเติมเต็มยกระดับสุขภาพให้ชุมชนร่วมกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว
ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำหรับโครงการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลฯ นั้น สปสช.ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้าง ผู้ช่วยเหลือดูแลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจ้างตามโครงการ สำหรับ อบต. และเทศบาล รวมถึงกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในส่วนคุณสมบัติ ผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ที่จะเข้าร่วมนั้น จะต้องเป็นคนไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการเป็นประจำ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น หรือผู้มีเงินเดือนประจำจากรัฐ และไม่เป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการเป็นประจำ สำหรับประชาชนที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลในพื้นที่ รวมไปถึงสามารถติดต่อประสานไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลประจำอำเภอ (รพช.) ในพื้นที่ ซึ่ง อบต.หรือเทศบาลจะทำสัญญาจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยสัญญาจ้างจะครอบคลุมเวลาจ้างงาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการจ้างงานตามสัญญา และ ผู้ช่วยเหลือดูแลฯ จะได้รับค่าจ้างทุกเดือนผ่านบัญชีธนาคารตามระยะเวลาจ้าง