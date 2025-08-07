สมศักดิ์ ลุยตรวจบังเกอร์ เยี่ยมผู้อพยพ-ความพร้อมรพ. ขอชาวสระแก้วอย่าเพิ่งเข้าบ้าน แม้ผลเจรจายอมรับ 13 ข้อ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.สระแก้ว จากกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบาง
นายสมศักดิ์ กล่าวให้กำลังใจประชาชนว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.สระแก้ว เพราะการเดินทางมาในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติภารกิจราชการ แต่เป็นการมาด้วยความห่วงใย และกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมจากรัฐบาล และ สธ. โดยตนทราบดีว่า สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยตนขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งจาก สธ. ฝ่ายปกครอง และทหาร ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่
“การมาของผมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนศูนย์อพยพต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพี่น้องประชาชน จะได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างดีที่สุดในทุกสถานการณ์ ผมขอให้ความมั่นใจว่า สธ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ และงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวสระแก้วมีความปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ ที่ท้าทายนี้ไปได้อย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์ กล่าว
นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมบังเกอร์ภายใน รพ.สต.ท่าข้าม โดยจุดนี้ ห่างจากพื้นที่บริเวณชายแดนเพียง 200 เมตรเท่านั้น ซึ่งนายสมศักดิ์ได้ขอให้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อรองรับการดูแลต่อผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบาง
จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์ชายแดน โดยได้รับฟังบรรยายสรุปจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ จ.สระแก้ววันนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะผู้ป่วยใน และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมาติดตามว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร โดยจากการรับฟัง พบว่า ศูนย์อพยพในจังหวัดสระแก้ว ไม่ค่อยมีผู้อพยพอยู่แล้ว และจากผลการเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชา ได้ยอมรับข้อตกลง 13 ข้อ ทำให้สิ่งที่ต้องดำเนินการจากนี้ คือ การอพยพคนกลับพื้นที่ในทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ แต่สิ่งที่ควรทำก่อนกลับเข้าพื้นที่คือ สำรวจบ้าน ที่พักอาศัย ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เช่น วัสดุที่อาจเป็นอาวุธ ซึ่งหากพบ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วน สธ. ก็จะช่วยดูแลสุขภาพทั้งหมด ทั้ง ความเครียด สุขอนามัย การทำความสะอาด โดยจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ก็ขอให้ฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการก่อนเดินทางกลับเข้าพื้นที่ ซึ่งขอให้รอฟังรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อน โดยตนเข้าใจว่า คนคิดถึงบ้าน แต่วันนี้ ก็จะมืดแล้ว อาจเกิดความอันตราย จึงขอให้รอฟังสถานการณ์จากรัฐบาล อย่างเป็นทางการก่อน ส่วนปัญหาเรื่องกลิ่นจากร่างผู้เสียชีวิตบริเวณชายแดน ก็มีการตกลงแล้วว่า จะมีการร่วมบูรณาการกัน เพื่อทำให้อย่างสมเกียรติ