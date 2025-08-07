ส่องไทม์ไลน์ ‘สกายวอล์กราชวิถี’ ปิดจุดไหน เริ่มเมื่อไหร่?

ส่องไทม์ไลน์ ‘ทางเดินลอยฟ้าราชวิถี’ ปิดจุดไหน เริ่มเมื่อไหร่?
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงรายละเอียด โครงการทางเดินลอยฟ้าราชวิถี (Rajavithi Skywalk) ช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-แยกตึกชัย 1.341 กิโลเมตร ซึ่งจะเริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 เมษายน 2569 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน นั้น
โดยก่อนหน้านี้ กทม.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่ม BIG TREES ดำเนินการสำรวจสุขภาพต้นไม้พื้นที่ก่อสร้าง รวม 197 ต้น พร้อมแผนล้อมย้าย-ตัดแต่ง-ถอนต้นป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างสกายวอล์ก โดยยังคงอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สำหรับ โครงการทางเดินลอยฟ้าราชวิถี (Rajavithi Skywalk) มีกำหนดการเริ่มต้นก่อสร้างในแต่ละจุด รอบพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดังนี้
เกาะพหลโยธิน – ปิดพื้นที่ทางเท้า 20 ก.ค. 68
โดยเหลือพื้นที่ทางเท้าสำหรับรอรถเมล์และตั้งเต็นท์ชั่วคราวในจุดรอรถเมล์
30 ก.ย. 68 เปิดทางเท้าปกติ
เกาะราชวิถี – ปิดพื้นที่ทางเท้า 8 ก.ย. 68
โดยเหลือพื้นที่ทางเท้าสำหรับรอรถเมล์และตั้งเต็นท์ชั่วคราวในจุดรอรถเมล์
23 ต.ค. 68 เปิดทางเท้าปกติ
รพ.ราชวิถี-สถาบันโรคผิวหนัง – ปิดพื้นที่ทางเท้า 4 ต.ค.68
จะปิดทางเท้าในส่วนที่ทำฐานเป็นช่วงและทำทางเดินชั่วคราวหลบงานก่อสร้าง
22 พ.ย. 68 เปิดทางเท้าปกติ
รพ.เด็ก-ม.มหิดล – ปิดพื้นที่ทางเท้า 23 ต.ค. 68
จะปิดทางเท้าในส่วนที่ทำฐานเป็นช่วงและทำทางเดินชั่วคราวหลบงานก่อสร้าง
23 ธ.ค. 68 เปิดทางเท้าปกติ
องค์การทหารผ่านศึก – เริ่มปิดพื้นที่ 26 ธ.ค. 69
จะปิดทางเท้าในส่วนที่ทำฐานเป็นช่วงและทำทางเดินชั่วคราวหลบงานก่อสร้าง
16 ม.ค. 68 เปิดทางเท้าปกติ
ศูนย์แพทย์พระมงกุฎฯ-มูลนิธิช่วยคนตาบอด – เริ่มปิดพื้นที่ 19 ม.ค. 69
จะปิดทางเท้าในส่วนที่ทำฐานเป็นช่วงและทำทางเดินชั่วคราวหลบงานก่อสร้าง
8 เม.ย. 69 เปิดทางเท้าปกติ