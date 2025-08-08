ชีวิตคุณภาพ

เปิดรายชื่อ 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ในประเทศไทย ประจำปี 2025

Newsweek นิตยสารรายสัปดาห์ของสหรัฐ และ Statista แพลตฟอร์มรวบรวมสถิติของเยอรมนี ร่วมจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025 โดยครอบคลุมโรงพยาบาลที่ดีที่สุด 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง 1 ใน 30 นั้น รวมประเทศไทยอยู่ด้วย ซึ่งอิงข้อมูลจากหลายปัจจัย เช่น ความคิดเห็นของแพทย์ ประสบการณ์ของคนไข้ และตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล

จากการสำรวจโรงพยาบาลที่ดีที่สุด 30 อันดับแรกในประเทศไทย พบว่ามีดังนี้

  1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  2. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  5. โรงพยาบาลกรุงเทพ
  6. โรงพยาบาลเมดพาร์ค
  7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  8. โรงพยาบาลธนบุรี
  9. โรงพยาบาลพระราม 9
  10. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  11. โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
  12. โรงพยาบาลยันฮี
  13. โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  14. โรงพยาบาลรามคำแหง
  15. โรงพยาบาลบางปะกอก 9
  16. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  17. โรงพยาบาลวชิระ
  18. โรงพยาบาลพญาไท 2
  19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  20. โรงพยาบาลพญาไท 1
  21. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  22. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  23. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  24. โรงพยาบาลศิครินทร์
  25. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  26. โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
  27. โรงพยาบาลซีจีเอช สาขาพหลโยธิน
  28. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  29. โรงพยาบาลเอกอุดร
  30. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช