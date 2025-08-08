เปิดรายชื่อ 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ในประเทศไทย ประจำปี 2025
Newsweek นิตยสารรายสัปดาห์ของสหรัฐ และ Statista แพลตฟอร์มรวบรวมสถิติของเยอรมนี ร่วมจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025 โดยครอบคลุมโรงพยาบาลที่ดีที่สุด 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง 1 ใน 30 นั้น รวมประเทศไทยอยู่ด้วย ซึ่งอิงข้อมูลจากหลายปัจจัย เช่น ความคิดเห็นของแพทย์ ประสบการณ์ของคนไข้ และตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล
จากการสำรวจโรงพยาบาลที่ดีที่สุด 30 อันดับแรกในประเทศไทย พบว่ามีดังนี้
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลเมดพาร์ค
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โรงพยาบาลธนบุรี
- โรงพยาบาลพระราม 9
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
- โรงพยาบาลยันฮี
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
- โรงพยาบาลรามคำแหง
- โรงพยาบาลบางปะกอก 9
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลวชิระ
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- โรงพยาบาลพญาไท 1
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
- โรงพยาบาลซีจีเอช สาขาพหลโยธิน
- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
- โรงพยาบาลเอกอุดร
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช