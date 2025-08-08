ประกันสังคม ยันขับเคลื่อนนโยบายตามปกติ หลัง ‘บุญสงค์’ พ้นปธ.บอร์ด สปส.

ประกันสังคม ยันขับเคลื่อนนโยบายตามปกติ หลังประธานบอร์ด สปส. ‘ปลัดฯบุญสงค์’ โยกนั่งสำนักนายกฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายบุญสงค์ ในฐานะปลัดกระทรวงแรงงาน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ด้วยว่า หากตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานเกิดการว่างเว้น ตามระเบียบราชการ จะต้องมีตำแหน่งรองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงฯ ท่านใหม่
“โดยกระบวนการจะเป็นไปตามระเบียบราชการ ดังนั้น เรื่องการขับเคลื่อนโยบายหรือสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือกระทบใดๆ สปส. สามารถดำเนินการได้ตามปกติตามระเบียบ” นางนิยดากล่าว