ชัชชาติเปรียบ ‘มารดา’ คือแนวร่วมของผู้ว่าฯ สร้างพลเมืองคุณภาพ มอบโล่เชิดชู ‘แม่ตัวอย่าง’

ชัชชาติ เปรียบ ‘แม่’ คือแนวร่วมของผู้ว่าฯ สร้างคนคุณภาพ ขับเคลื่อนเมือง มอบโล่เชิดชู ‘แม่ตัวอย่าง’
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2568 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขต 50 เขต
ในการนี้ นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวกาญจนา ภูมิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นาวสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการเขต แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน
นายชัชชาติกล่าวว่า ในหนึ่งปีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีงานมากมาย แต่งานที่ไม่เคยขาดเลย คือ งานวันแม่ เพราะเราเชื่อว่าแม่เป็นบุคคลที่สำคัญมากในเมือง เมืองคืออะไร จริงๆ แล้ว เมืองก็คือคน เพราะฉะนั้นคุณภาพของเมืองขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน และหน่วยเล็กที่สุดของเมืองคือ ‘ครอบครัว’ และคนที่นำครอบครัวก็คือ ‘แม่’ เป็นผู้อบรมดูแลลูก เป็นกำลังหลักที่ช่วยดูแลลูกและทำให้เรามีพลเมืองที่ดี
“คุณแม่ตัวอย่าง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะคือส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรและคนที่ดีให้กับเมือง และสุดท้ายเมืองจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคนที่เรามี เพราะฉะนั้นแม่คือแนวร่วมของผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯ กทม. เป็นหัวหน้าของกรุงเทพมหานครถือเป็นหน่วยใหญ่ แต่หน่วยเล็กที่สุดอย่างครอบครัวก็มีแม่เป็นหัวหน้า
กล่าวได้ว่าคุณแม่กับผู้ว่าฯ กทม. ก็มีหน้าที่เดียวกัน” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติกล่าวต่อว่า ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ และขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้แม่ทุกคน ขอบคุณที่ช่วยอบรมลูกจนเป็นผู้ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 93 พรรษา 12 สิงหาคม 2568 และปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร 3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2568 จำนวน 50 คน 4. การจัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ บูธผลิตภัณฑ์บ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 บูธผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ทั้งนี้ ในการจัดงานวันแม่ในปีนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต 50 เขต