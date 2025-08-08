คอนเฟิร์ม ‘มาตรฐานสินค้าเกษตร กทม.’ เพิ่ม 181 รายการ หลังเช็กคุณภาพถึงแปลงปลูก

กทม.คอนเฟิร์ม ‘มาตรฐานสินค้าเกษตร’ เพิ่ม 181 รายการ ลงไปเช็กถึงแปลงปลูก ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นคุณภาพ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2568
ทั้งนี้ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าฯ ตราสัญลักษณ์สินค้า (Bangkok G) คู่มือปฏิบัติงานฯ และคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชที่สำนักพัฒนาสังคมเสนอ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรเป็นของตนเอง เป็นการยกระดับผลผลิตการเกษตรที่เกษตรกรปลูกให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค สร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2568 ของเกษตรกร จำนวน 27 ราย จาก 14 เขต รวมทั้งหมด 181 รายการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตามคำสั่งที่มีการแต่งตั้งได้ลงพื้นที่แหล่งปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดครบทั้ง 27 ราย
สำหรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2568 (ข้อมูลถึงวันที่ 20 มีนาคม 2568) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในใบรับรองสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครให้เกษตรกร รวม 50 ราย จำนวน 349 รายการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568) เกษตรกรกรุงเทพมหานครยื่นแบบขอใบรับรองแหล่งผลิตพืช จำนวน 27 ราย จาก 14 เขต ผลผลิต จำนวน 181 รายการ