คบต. เคาะแผนรับแรงงานใหม่ 4.2 หมื่นคน จ่อเปิดลงทะเบียนต่างด้าว 4 สัญชาติ-เดินหน้า MOU ศรีลังกา

คบต. เคาะ! เตรียมเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติผิดกฎหมาย เริ่มทำ MOU ศรีลังกาเสริม รองรับแรงงานใหม่ 4.2 หมื่นคนภายใน 1–2 เดือน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 6/2568 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และเรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การประชุมมีขึ้นในช่วงที่หลายภาคส่วนกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากสถานการณ์ที่แรงงานจากประเทศกัมพูชาไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ตามระบบ MOU ขณะเดียวกันแรงงานเดิมบางส่วนทยอยเดินทางกลับประเทศต้นทาง ส่งผลให้สถานประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีปัญหาในการรักษากำลังแรงงานให้เพียงพอ
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเปิดให้สถานประกอบการทั่วประเทศเสนอความต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางรองรับอย่างเป็นระบบ โดยเบื้องต้นประเมินว่า หากสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น จะสามารถรองรับแรงงานกลุ่มใหม่ได้ประมาณ 42,000 คน ภายในระยะเวลา 1–2 เดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บริการ และเกษตรกรรมได้ในระดับหนึ่ง
“การดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง และขยายทางเลือกในการเข้าถึงแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่นให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจไทย” นายพงศ์กวิน กล่าว
สำหรับผลการประชุม คบต. ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบในหลักการเพื่อเตรียมการเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่มีสถานะการทำงานที่ถูกต้อง โดยจะกำหนดเงื่อนไขการอยู่และการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้กรอบกฎหมาย ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานเริ่มดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศศรีลังกาในระยะนำร่อง เพื่อเปิดทางในการนำเข้าแรงงานจากประเทศดังกล่าว โดยมีแผนนำเข้าจำนวน 10,000 คน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่สถานประกอบการในการบริหารจัดการกำลังคน
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หลังจากนี้ กรมการจัดหางานจะเร่งนำเสนอวาระที่ประชุม คบต. เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหากได้รับความเห็นชอบ จะดำเนินการยกร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงออกประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แรงงานที่เข้าเงื่อนไขสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานขอให้สถานประกอบการทุกภาคส่วนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694