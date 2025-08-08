ชัยชนะ หนุนโครงการ School Tour ชัวร์ เรื่องเพศ ตั้งเป้าลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในปี 2573

ชัยชนะ หนุนโครงการ “School Tour ชัวร์ เรื่องเพศ” ตั้งเป้าลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในปี 73
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ จ.นครศรธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “School Tour ชัวร์ เรื่องเพศ” ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางอวยพรศรี ชวลิต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน
นายชัยชนะ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ ยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยจะดำเนินการผ่าน 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.เร่งฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยในปี 2567 ฉีดไปแล้วกว่า 2 ล้านโดส และตั้งเป้าเพิ่มอีก 1 ล้านโดสในปี 2568 2. ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงทั้งการติดโรคและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และ 3.สนับสนุนการเข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Test) ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
“การให้ความรู้เรื่องเพศเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน และขอชื่นชมสถาบันยุวทัศน์ฯ ที่ทำงานเชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายชัยชนะ กล่าว