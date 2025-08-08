‘สมศักดิ์’ ถกทีม NCDs กทม.จัด ‘นับคาร์บ’ เดินสาย 25 เวที ดึง อสส. 1.3 หมื่นคน สร้างการรับรู้
วันนี้ (8 สิงหาคม 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร “กินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน 100 ปี” ทำสุขภาพดียั่งยืน โดยมี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร นพ.วิชัย โชควิวัฒน ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. และคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมที่กระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เนื่องจากตนได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร “กินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน 100 ปี” ทำสุขภาพดียั่งยืน โดยมี นพ.ภานุวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งให้มีหน้าที่วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยใช้กลไกการทำงานผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสส. ทั้ง 50 เขต
“ผมอยากเห็นคน กทม.อายุ 100 ปีขึ้น จึงมาขับเคลื่อนลดโรค NCDs ในพื้นที่ กทม. เพราะต้องยอมรับว่า พื้นที่ กทม.นั้น หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีองคาพยพที่แข็งแรงเท่าไหร่ ทำให้ที่ผ่านมา เป็นพื้นที่หลังสุดที่จะถูกขับเคลื่อน อย่าง โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ กทม.ก็เข้ามาหลังสุด ดังนั้น การจัดกิจกรรมในพื้นที่ กทม.ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสาธารณสุข และช่วยลดโรค NCDs ให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม.ด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว
รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนับคาร์บ ลดโรค NCDs ในพื้นที่ กทม. จะมีการจัดขึ้นทั้งหมด 25 ครั้ง เพื่อให้ อสส.ที่มีจำนวนกว่า 13,000 คน สามารถไปสอนประชาชนในพื้นที่ กทม.นับคาร์บได้ เพราะต้องยอมรับว่า สาเหตุการเกิดโรค NCDs คือ การกินมากจนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้ขับเคลื่อนทั่วประเทศ ให้อสม.กว่า 1 ล้านคน สอนประชาชนนับคาร์บได้แล้วกว่า 41 ล้านคน โดยมีตัวเลขชัดเจนในการลดจำนวนผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก ซึ่งพบว่า จากผู้ป่วยเข้าคลินิก 248,798 คน หายป่วยแล้ว 26,056 คน หยุดยาได้ 16,201 คน ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 717 ล้านบาทต่อปี แต่ในพื้นที่ กทม.ยังไม่ค่อยได้ขับเคลื่อน ตนก็จะเร่งขับเคลื่อนในพื้นที่ กทม.อย่างเต็มที่
ขณะที่ นพ.วิชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการนี้ ถือเป็นงานยาก และใหญ่ โดยที่ผ่านมา การลดโรค NCDs ล้มเหลวมาโดยตลอดหลายสิบปี แต่พอได้ฟังแผนการขับเคลื่อน ก็มีความฝัน และคิดว่า มีโอกาสสำเร็จ ซึ่งปัญหาที่ล้มเหลว เพราะ 30-40 ปี เรามีปัญหาโรคขาดสารอาหาร จึงเน้นการบริโภค แต่ตอนนี้ เรามีปัญหาบริโภคเกินกว่าการขาดสารอาหารแล้ว โดยในรอบ 100 ปี ประชากรโลกเพิ่มขึ้น 5 เท่า แต่ปริมาณอาหารเพิ่มถึง 100 เท่า ดังนั้น เราต้องแก้ให้ถูกจุด ซึ่งตนคิดว่า การทำโครงการนี้ ตรงจุดแล้ว ที่จะเน้นการทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกาย และสร้างการรับรู้กับประชาชน เพราะยังมีคนจำนวนไม่น้อย ยังเข้าใจว่า จะลดน้ำหนัก ต้องออกกำลังกายเยอะๆ เท่านั้น