สนั่นสนาม! ทีม BKK พิฆาต LA คว้า 1 เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด 1 เงินฟุตบอลชาย ‘ยุวชนโลก2025’
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้จัดการทีม เชียร์ชิดติดขอบสนามพาทีมวอลเลย์บอลชายหาด เอาชนะทีมลอสแองเจลิส (Los Angeles) 2 – 1 เซต คว้าชัยเหรียญทองกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
ทางด้าน ทีมฟุตบอลชาย พ่ายลูกโทษให้ทีม Plock ประเทศโปแลนด์ 2 – 2 (ประตูรวม 4 – 5) คว้าเหรียญเงินกีฬาฟุตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ทาลลินน์ 2025 (TALLINN 2025 International Children’s Games) เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 68 ณ กรุงทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย
โดยค่ำวันเดียวกัน คณะนักกีฬากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ Kalev Sports Hall Tallinn ก่อนจะเดินทางกลับในวันนี้ (8 ส.ค. 68) โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 9 ส.ค. 2568 เวลา 05.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ นักเรียนของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา ได้รับประสบการณ์ที่สำคัญ เป็นแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าต่อไป