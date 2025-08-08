รพ.ค่ายวชิราวุธ ประกาศ เก็บค่าบริการผู้ป่วยนอกไม่ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ 150 บาท ตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้

รพ.ค่ายวชิราวุธ เมืองคอน ประกาศ เก็บค่าบริการคลินิกทั่วไป นอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศ จำเป็นต้องเก็บค่าบริการทางการแพทย์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับผู้ป่วยนอกไม่ฉุกเฉิน 150 บาทต่อครั้ง ตั้งแต่ 1 กันยายนนี้
สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการนอกเวลาราชการ
- ผู้ป่วยที่มีอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ทุกราย
- เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายวชิราวุธ และครอบครัวสายตรง
- ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและต้องแอดมิตทุกราย
- กำลังพลทหารและครอบครัวสายตรง
สำหรับ ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น ต้องมีอาการ อาทิ หัวใจหยุดเต้น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หอบเหนื่อยรุนแรง ชัก แขนขาอ่อนแรง ถูกสารพิษ หรือ สัตว์มีพิษกัดได้รับยาเกินขนาด เป็นต้น
