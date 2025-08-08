ส่อง ‘รถพยาบาลใหม่’ กทม.รับมอบบริจาค หนุนภารกิจ กู้ชีวิตคนกรุงฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,500,000 บาท จาก พ.ต.อ.(พิเศษ) ไพโรจน์-เลอลักษณ์ มานวกุล ที่ประสงค์บริจาครถพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับความปลอดภัยในการช่วยชีวิตเบื้องต้น จนสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อชีวิต
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหารศูนย์เอราวัณ ร่วมรับมอบ
ADVERTISMENT