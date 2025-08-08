ทส.ชู วัดเล่งเน่ยยี่ ต้นแบบวัดสีเขียว จุดประกายทุกภาคส่วน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทส.ชู วัดมังกรกมลาวาส ต้นแบบวัดสีเขียว จุดประกายทุกภาคส่วน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วันที่ 8 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทส. รวมใจลดคาร์บอน: ฝุ่น พลาสติก ขยะอาหาร” ณ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดขึ้นโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่วัดมังกรกมลาวาส ต้นแบบวัดสีเขียว ปลอดฝุ่น ลดคาร์บอน อีกทั้ง นำขบวนรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ร่วมกันลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ลดขยะอาหาร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และเครือข่าย ทสม. รวมกว่า 160 คน
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการรวมพลังของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดมังกรกมลาวาส ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันสำคัญของสถาบันทางศาสนาในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยการริเริ่มจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ งดจุดธูปภายในวัด การงดเผากระดาษไหว้เจ้าภายในวัด การใช้เทคโนโลยีช่วยลดมลพิษ และมีการจัดการขยะโดยคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอาหาร จนเป็น “วัดสีเขียว: ปลอดฝุ่น ลดคาร์บอน” ที่เป็นรูปธรรม
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ทส.ตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ทั้ง ฝุ่น PM2.5 ขยะพลาสติก และขยะอาหาร ที่ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนนั้น ไม่สามารถสำเร็จได้โดยลำพัง แต่หัวใจสำคัญคือ “พลังความร่วมมือ” จากทุกภาคส่วน และขอขอบคุณพี่น้องเครือข่าย ทสม. ทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญและเป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้มแข็งทำงานด้วยใจในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ที่ได้มาร่วมผนึกกำลังกันในวันนี้
“การรวมใจกันในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเปลี่ยนแปลง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มจากในชีวิตประจำวัน “ลดการสร้างฝุ่น” ลด PM2.5 เช่น ลดการเผา เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว “ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง” ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ พกถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว รวมถึงคัดแยกขยะให้ถูกประเภท “ลดขยะอาหาร” ชื้ออาหารแต่พอดี ตักอาหารแต่พอทาน รวมถึงจัดการขยะอาหารอย่างถูกวิธี ช่วยกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ส่งต่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานของเราต่อไป”นายเฉลิมชัย กล่าว