ราชกิจจาฯ เผย ‘หมอสุภัทรา’ นั่งเก้าอี้เลขา อย.คนใหม่ พร้อม 2 อธิบดีป้ายแดง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
2.นางสาวสุภัทรา บุญเสริม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.นายสราวุฒิ บุญสุข พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี