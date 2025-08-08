ชีวิตคุณภาพ

ราชกิจจาฯ เผย ‘หมอสุภัทรา’ นั่งเก้าอี้เลขา อย.คนใหม่ พร้อม 2 อธิบดีป้ายแดง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

2.นางสาวสุภัทรา บุญเสริม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.นายสราวุฒิ บุญสุข พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2568

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี

